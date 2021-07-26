У Києві хлопець вирішив хайпанути для ТікТоку та розбив пляшку елітного алкоголю

Заради відео хлопець розбив пляшку дорогого алкоголю

Заради ефектного Відео для TikTok у столиці блогер розбив пляшку дорого віскі, ціна якого сягає 7500 доларів, повідомляє Ху **ий Київ

Випадок стався в магазині Goodwine.

На записі чутно, як підліток на камеру одного заявляє, що у нього в руках знаходиться пляшка Glen Grant за 7500 доларів. Після цього він нібито випадково її упускає на підлогу, і та розбивається вщент.

Відзначимо, що юні блогери навідріз відмовилися компенсувати магазину вартість розбитого віскі.

У пабліку також зазначили, що пляшка елітного Glen Grant Rare Vintage 1948 року коштує 205 тисяч гривень.

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Як розповіли в правоохоронних органах, дії підлітка можуть підпадати під санкцію ст.194 ККУ – Умисне знищення або пошкодження майна. Стаття передбачає покарання від максимального штрафу в розмірі 68 тис. гривень до позбавлення волі на строк до 3 років, пише Obozrevatel.

Крім того, власники товару можуть в суді вимагати від хлопця відшкодувати збиток за розбитий алкоголь.

Раніше Главред писав про те, що в Києві користувач Instagram Роман (norco616) опублікував відео, як він спалює паспорт громадянина України. На кадрах зображений палаючий паспорт, а сам автор зробив коментар про те, що нібито збирається виїхати з України.

Опубліковане відео викликало бурю обурення в Мережі. Після цього блогер був змушений опублікувати пост, в якому пояснив свій вчинок і вибачився за свою витівку.