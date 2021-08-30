У Києві пасажирку змусили заплатити штраф на особисту картку контролера

Гостя столиці назвала новий цифровий сервіс недружнім до туристів / Фото facebook.com/horyslavets

У Києві жінку змусили заплатити штраф за проїзд в громадському транспорті без квитка. Причому заплатила вона його на особисту карту контролера.

Про інцидент розповіла сама пасажирка Лариса Гориславець у Facebook. За її словами, вона приїхала в столицю з іншого міста на кілька днів і через відсутність інструкції просто не встигла розібратися, як зараз в Києві можна оплатити проїзд.

"Купила о 19:22 квиток, а о 19:35 вже була оштрафована! Сканер не спрацював, а я щось недогледіла. У підсумку група контролерів з трьох жінок змусила мене заплатити штраф на особисту картку однієї з контролерів, тому що готівки у мене не було. Мої наївні прохання, мовляв, вперше сьогодні користуюся вашою системою, завтра навчуся, інструкції в салоні немає, де б я дізналася - не спрацювали. Мені сказали: "Жінко, ви що, хвора?", - написала постраждала.

Вона додала, що це перший в її житті штраф за проїзд у громадському транспорті без квитка. Гостя столиці все ж таки завантажила собі додаток Київ Цифровий, але, за її словами, навряд чи тепер зважиться сісти в автобус. Вона назвала столицю недружньою до туристів і тепер шукає, кому і як подарувати сім квитків, які є у неї в додатку.

Українці в коментарях обурилися через те, що штраф жінка заплатила на особисту картку контролера. Їй порадили обратитися з офіційною скаргою.

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"Штраф на особисту картку - яка милота. Для мене це особливий ступінь задоволення, я б перша викликала поліцію та вимагала б вирішувати питання через суд + притягнення порушників до відповідальності"

"У столиці чимало контролерів шахраїв. Це цілий бізнес".

Подібна ситуація сталася з ще однією мешканкою міста. Дівчина розповіла в Tik Tok, що не купила квиток у тролейбусі через додаток Київ цифровий, але погодилася сплатити штраф. При цьому вона спостерігала дивну картину - ще одну пасажирку, яку теж зловили на безквитковому проїзді, контролери просто відпустили без оплати штрафу, а від дівчини зажадали вийти з ними з тролейбуса, щоби вона зняла гроші для оплати з карти, оскільки готівки у неї з собою не було.

Своє невдоволення новою системою оплати проїзду в столичному громадському транспорті озвучив і блогер Олег Васильєв. Він акцентував увагу на тому, що на зупинках придбати квиток немає можливості, а також немає інформації про те, де і як це можна зробити.

"Людина не має зручної можливості оплатити одну-дві поїздки. Є варіант - встановити на телефон додаток Київ цифровий. Проте... де можна дізнатися таку інформацію людині, яка в Києві перший раз і не дуже орієнтується в цифрових примочках? Тим більше, ніде не повідомляється про те, які існують варіанти оплати проїзду", - написав блогер в Facebook.

До слова, додаток Київ Цифровий працює далеко не завжди. Наприклад, нерідко можна побачити ось таке повідомлення:

При цьому контролери, якщо зловлять "зайця", який насправді просто не зміг заплатити за проїзд, кажуть, що їх ця проблема не стосується і все одно вимагають заплатити штраф.

Зазначимо, згідно з правилами користування міським наземним транспортом, якщо у пасажира немає реєстрації електронного квитка, він має право вийти на наступній зупинці.

Як повідомляв Главред, 9 червня 2021 року Кабінет міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.

20 травня повідомлялося, що в Києві подорожчає проїзд у метро і наземному громадському транспорті. Як розповів депутат Київської міськради Дмитро Білоцерківець, наразі питання встановлення нового тарифу розглядають профільні комісії міської ради столиці.