У Києві пенсіонерка просить милостиню під супермаркетом, а вечорами катається на таксі

Люди дають бабусі гроші на їжу, а вона катається на таксі / скріншот з відео

На Броварському проспекті у столиці перехожі помітили пенсіонерку, яка просила милостині на прожитття під супермаркетом. Однак в кінці свого "робочого дня" вона поїхала на таксі, запакувавши автівку сумками. Відповідні кадри, записані очевидцем, з'явилися на Facebook-сторінці Київ Оперативний.

"Йду в магазин і бачу стоїть бабуся з возиком і кульками просить грошей. Далі бачу, як за нею приїжджає таксі. Почав знімати відео. Касир з Новуса сказав, що вона "постійний клієнт" і просить оплатити покупки. Зі слів касира-900 гривень на день на покупках вона має, а то якщо пощастить і більше. Плюс те, що небайдужі люди дають", - йдеться в повідомленні.

Перехожі намагалися присоромити пенсіонерку, проте вона у відповідь дорікнула їм в жадібності. Хоча не заперечувала, що жебракує.

Незабаром під відео з'явилися коментарі, в яких користувачі написали, що бачили жебрака не в одному супермаркеті.

Що пишуть в мережі:

"Раніше в Сільпо на Червоній руті промишляла".

"Знайоме обличчя".

"До мене підходила в Мегамаркеті на олімпійській.. у кошику - салямі, хурма, виноград...кажу їй мовляв - як для жебрака у неї недешеві продукти і запропонував купити що-небудь простіше.. типу хліба, молока, яєць.. на що почув: - "..щоб ти провалився, жмот..".

Нагадаємо, наприкінці травня жителі Чернівці помітили на вулицях міста незвичайну жебраку на перетині проспекту Незалежності та вулиці Небесної Сотні. Жінка прикидається старенькою, а насправді їй близько 30 років. В добавок, вона користується смартфоном iPhone. Це перехожі помітили, коли та сиділа на колінах і виймала з кишені гаджет. Проте, як написали в мережі, жебрак збирала "хороший урожай".