На Гостомельському шосе в Києві перекинулася маршрутка з людьми

У Києві перекинулася маршрутка з людьми / скріншот з відео

У неділю, 11 липня, в Києві сталася страшна аварія - на Гостомельському шосе перекинулася маршрутка з людьми.

Як повідомляє "Київ Оперативний", на місці ДТП багато швидких, вже приїхали патрульні та рятувальники.

Обставини події з'ясовуються.

Зазначимо, у соцмережах люди пишуть, що маршрутку підрізали.

"З тих що на Академ, ззаду інша їхала ( я в ній була), а ту маршрутку підрізали, і після того, як виїхала на узбіччя, перекинулася", - повідомила свідок ДТП.

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Точна кількість потерпілих встановлюється. За повідомленнями деяких ЗМІ, постраждали 8 людей. Усіх потерпілих госпіталізували до лікарні у місті Буча.

Раніше в Харкові прямо під час руху загорілася маршрутка з пасажирами. На щастя, обійшлося без жертв. Водій встиг висадити людей з салону.

Інцидент стався на проспекті Жуковського в Київському районі Харкова. Маршрутка "I-VAN" спалахнула на ходу.