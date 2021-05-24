У Києві подорожчає проїзд у метро: до чого готуватися

У Києві подорожчає проїзд у метро / УНІАН

Заступник начальника комунального підприємства Київський метрополітен Наталія Макогон прокоментувала питання підвищення вартості проїзду.

Як підкреслила вона в ефірі телеканалу Києва, вартість проїзду зроблять оптимальною для городян.

Макогон нагадала, що собівартість проїзду становить 20 гривень 5 копійок за поїздку. У Київському метрополітені обіцяють встановити вартість проїзду з урахуванням реальних можливостей пасажирів.

"Про тариф, ми надали всі необхідні документи в наш профільний транспортний департамент. Ці папери розглядатимуть економісти та інші фахівці управління цінової політики КМДА. Надалі на рівні міської адміністрації буде підбиратися максимально компромісний варіант", — додала Макогон.

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Підвищення тарифів на проїзд у Києві: