У Києві подорожчає проїзд у метро: до чого готуватися

У Київському метрополітені розповіли про нову вартість проїзду.
Заступник начальника комунального підприємства Київський метрополітен Наталія Макогон прокоментувала питання підвищення вартості проїзду.
Як підкреслила вона в ефірі телеканалу Києва, вартість проїзду зроблять оптимальною для городян.
Макогон нагадала, що собівартість проїзду становить 20 гривень 5 копійок за поїздку. У Київському метрополітені обіцяють встановити вартість проїзду з урахуванням реальних можливостей пасажирів.
"Про тариф, ми надали всі необхідні документи в наш профільний транспортний департамент. Ці папери розглядатимуть економісти та інші фахівці управління цінової політики КМДА. Надалі на рівні міської адміністрації буде підбиратися максимально компромісний варіант", — додала Макогон.
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Підвищення тарифів на проїзд у Києві:
- Раніше в КМДА заявили про те, що рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Києва приймається тільки після проведення відповідних процедур і розрахунків.
- Як відомо, перевізники в Україні планували підвищити вартість проїзду у маршрутках і автобусах відразу після закінчення коронавірусного локдауну.
- Нагадаємо, раніше в Міністерстві інфраструктури заявляли, що маршрутки в Києві та інших містах України збираються заборонити. У рамках реформи громадського транспорту їх замінять іншими видами транспорту.