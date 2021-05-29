У Києві побилися власники собак: у чому причина конфлікту

У столиці побилися власники собак / Рамблер



У столичному житловому комплексі Комфорт Таун власники собак влаштували бійку з використанням сльозогінного газу прямо на території житлового комплексу, повідомляє Telegram- канал Київ Оперативний.

На кадрах видно, як один чоловік вигулював свого улюбленьця. У цей момент до нього підійшов інший житель комплексу зі своїм собакою. Першому це, судячи з усього, не сподобалося і він вирішив ногою відпхати чужу собаку. Після чого і зав'язалася бійка.

Через якийсь час в бійку вліз ще один хлопець, який вирішив "відлякати" одного з учасників конфлікту сльозогінним газом.

читайте такожНа борту літака з Туреччини під час бійки одна українка розбила голову іншої

"Двоє дорослих чоловіків побилися через собак. Подія сталася на території ЖК Комфорт Таун. Потрібна пояснювальна бригада-хто правий? Хто винен?"- поцікавилися автори поста.