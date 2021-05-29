У Києві побилися власники собак: у чому причина конфлікту

Один чоловік вигулював свого вихованця. У цей момент до нього підійшов інший житель комплексу зі своїм собакою.
У столичному житловому комплексі Комфорт Таун власники собак влаштували бійку з використанням сльозогінного газу прямо на території житлового комплексу, повідомляє Telegram- канал Київ Оперативний.
На кадрах видно, як один чоловік вигулював свого улюбленьця. У цей момент до нього підійшов інший житель комплексу зі своїм собакою. Першому це, судячи з усього, не сподобалося і він вирішив ногою відпхати чужу собаку. Після чого і зав'язалася бійка.
Через якийсь час в бійку вліз ще один хлопець, який вирішив "відлякати" одного з учасників конфлікту сльозогінним газом.
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"Двоє дорослих чоловіків побилися через собак. Подія сталася на території ЖК Комфорт Таун. Потрібна пояснювальна бригада-хто правий? Хто винен?"- поцікавилися автори поста.
- Раніше Главред писав про те, що в Києві патрульна поліція затримала ветерана АТО Михайла Маймана, який став широко відомий всьому суспільству в минулому році, коли став учасником бійки в ресторані з нардепом від ОПЗЖ Іллею Ківою. Про це в Facebook написав і підтвердив свої слова фотографіями користувач Олександр Долгий.