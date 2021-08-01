У Києві Підлітки по-звірячому били літнього чоловіка та задували газом

Підлітки напали на літнього чоловіка в Київ

У столиці тое підлітків по-звірячому накинулися на літнього чоловіка - вони почали бити його і задувати газом. Інцидент трапився в Голосіївському районі, пише Telegram-канал Київ Оперативний.

"На Деміївці троє підлітків накинулися на літнього мужика - побили його і задули газом", - йдеться в повідомленні.

При цьому невідомо, що послужило агресією з боку підлітків. Вони також кидалися на жінку, яка зробила їм зауваження.

Увага на відео присутня ненормативна лексика.

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Раніше в Києві відвідувач супермаркету побив охоронця. Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Напад стався в одному з супермаркетів Голосіївського району, потерпілого госпіталізували в стаціонар.