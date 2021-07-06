У Києві відвідувачі фестивалю без масок влаштували страшну тисняву в метро / скріншот з відео

У ніч з 5 на 6 липня сталася серйозна тиснява в підземному переході і на вході на станцію метро "Виставковий центр" у Києві. Відео інциденту опублікував Telegram-канал ХК.

У ролику видно, як тисячі відвідувачів безкоштовного дня фестивалю Atlas Weekend швидко побігли до підземки. Хоча вхід на станцію був обмежений для того, щоб в холі метро не сталося тисняви, вона утворилася в підземному переході і на вході у вестибюль.

Причому організатори фестивалю намагалися направити потік людей на сусідні станції метрополітену, однак у них не вийшло це зробити. І тому величезна кількість людей кинулася до підземного переходу найближчої станції. Так виявилася відкритою одна з дверей, куди і почав прориватися натовп.

Перегородити вхід у вестибюль людям намагався тільки один поліцейський, але його силою відштовхнули і прорвалися всередину.

Причому переважна більшість пасажирів підземки, які влаштували тисняву на "Виставковому центрі", перебували в приміщенні без масок.

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