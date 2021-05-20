У Києві загубився хлопчик, за яким доглядав батько, а провину "повісили" на матір

У підземці заблукав хлопчик / Нацполіція

Поліція Києва склала адмінпротокол на матір, 8-річний син якої заблукав у підземці, пише пресслужба відомства.

Один з поліцейських помітив дитину у вестибюлі станції метро Дорогожичі, хлопчик був без супроводу дорослих. Пізніше з'ясувалося, що мама залишила його з батьком вдома, а сама пішла у справах.

Хлопець самостійно вийшов із квартири, пішов шукати маму та заблукав.

Правоохоронці вже знайшли його батьків.

Попри те, що хлопчик перебував вдома під наглядом батька, в повідомленні поліції йдеться, що профілактичну бесіду провели саме з його мамою і склали щодо неї адміністративний протокол за статтею про невиконання батьківських обов'язків. Ця стаття передбачає попередження або штраф від 850 до 1700 гривень.

Трохи пізніше в поліції пояснили, що протокол склали на маму лише тому, що саме вона прийшла в поліцію за дитиною.

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"Протокол склали на того, хто прийшов за дитиною і показав відповідні підтверджуючі документи. Якби прийшов ТАТО - склали б на тата. Якби прийшов той, хто замінює батьків, - склали б на нього", - заявив у коментарі Zaxid.net начальник відділу превенції управління київської поліції в метрополітені Олександр Киричук.