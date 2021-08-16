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У Києві пов'язали одіозного бізнесмена та колишнього нардепа

16 серпня 2021, 23:54

У столиці за бійку зі співробітниками Нацполіції був затриманий скандальний бізнесмен Геннадій Балашов.

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Затримано одіозного бізнесмена

У столиці в понеділок, 16 серпня, був затриманий бізнесмен та колишній нардеп Геннадій Балашов. Раніше він встиг відзначитися тим, що прийшов на допит до правоохоронних органів в костюмі Бетмена.

"Порушено ще одне, нове кримінальне провадження, в успішному завершенні якого, для клієнта, ми впевнені. Як, втім, і інших, фейкових кримінальних справах Після сьогоднішнього "відвідування" РВВС у Балашова Г. В. будуть явні проблеми зі здоров'ям", - написав адвокат Балашова Ігор Черезов, опублікувавши фото із ним із поліцейського управління в Facebook.

Також він додав, що Балашов проведе майбутню ніч у слідчому ізоляторі.

У коментарі сайту Страна Черезов уточнив, що Балашова затримали за бійку з правоохоронцями.

"У зв'язку зі сутичкою зі слідчим", - сказав він.

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Як раніше писав Главред, курйозний і неоднозначний інцидент стався на Тернопільщині: колишній градоначальник міста Чортків Володимир Вербицький приїхав на чужу земельну ділянку на автомобілі "Нива" і, попри дощ, почав красти овочі.

Подія трапилася 4 серпня. Місцевий житель Роман Коцюбович зловив ексмера на "гарячому", коли той вирвав собі 127 цибулин і кілька головок капусти. На місце події викликали поліцію.

новини Києва поліція Балашов затриманий масова бійка
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