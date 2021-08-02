У Києві пов'язали п'яного маршрутника, який не хотів "витрачати час" на алкотест

У Києві затримали п'яного маршрутчика

У столиці поліцейські затримали п'яного водія маршрутки, який у такому стані перевозив містом пасажирів. Його обмежили у праві керування транспортними засобами ще торік, пише Патрульна поліція у понеділок, 2 серпня.

У Деснянському районі на вулиці Милославській патрульні зупинили водія автобуса Ataman із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік, зі свого боку, відмовився від проходження алкотесту, пояснюючи це тим, що у нього немає можливості витрачати на це час.

У результаті з'ясувалося, що чоловіка позбавили прав в управлінні транспортними засобами ще в 2020 році і він взагалі не мав сідати за кермо.

Правоохоронці відсторонили водія від кермування та склали на нього протоколи щодо статей про керування транспортним засобом у стані сп'яніння та керування транспортним засобом особою, тимчасово обмеженою у цьому праві (ч.1 ст. 130, ч. 3 ст. 126 КК України).

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Раніше Главред писав про те, що в КМДА розробили новий договір про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. У документі прописані нові правила для транспортних компаній і самих водіїв маршруток, які в разі їхнього виконання, істотно покращуватимуть комфорт поїздок для пасажирів.

Відтепер у київських маршрутках забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону.