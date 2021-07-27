У Києві з'явилося небезпечне морозиво з отруйною речовиною: де його продають

Морозиво з небезпечною речовиною в Києві / pixabay

У київських супермаркетах з'явилося небезпечне морозиво з вмістом отруйної речовини.

Як передають у Держпродспоживслужбі, це продукт компанії Масгомех SRL, Campia-Turzii, в якому міститься заборонена речовина етиленоксид.

Небезпечне морозиво з'явилося в супермаркетах Metro Cash & Carry.

Відповідно до закону, всю партію цього продукту повинні негайно вилучити з продажу і повідомити про це в контролюючі органи.

Повідомляється, то цей продукт виробляють в Румунії і до складу входить етиленоксид – отрута, яка негативно діє на теплокровних тварин і людині. Він має наркотичну, канцерогенну дію. Така добавка була виявлена в деяких видах морозива Mars.

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Крім того, як виявилося, на упаковці морозива виробником вказана Франція, проте завозять його саме з Румунії. У складі цього продукту також був виявлений стабілізатор, який також дуже шкідливий для здоров'я.

Етиленоксид - хімічна речовина, яка використовується в медицині для дезінфекції інструментів. Для внутрішнього використання воно дуже небезпечно і може викликати сильне отруєння. Прояви такого отруєння: сильний головний біль, задишка, нудота і блювота.

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Нагадаємо, напередодні в Держпродспоживслужбі повідомили, що в Харкові також виявили морозиво з вмістом отруйної речовини.