У Києві з'являться "прививочні" автобуси: стали відомі маршрути і графік роботи

Вакцинація проходитиме в автобусах / УНІАН

В столиці вакцинація триває попри святкові вихідні. Зокрема з 19 по 24 серпня щеплення від коронавірусної інфекції можна буде зробити прямо на дорозі - в спеціально обладнаних автобусах. По столиці курсуватимуть мобільні пункти вакцинації.

Графік "прищеплювальних машин" передають директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

"Сподіваємося таким чином залучити до вакцинації в першу чергу літніх людей, яким дістатися до поліклініки з якихось особистих причин проблематично, ніж до ринку або продуктового ярмарку", - розповіла Гінзбург.

Відзначається, що в даних пунктах вакцинації щеплення від COVID-19 зможе зробити будь-який громадянин України незалежно від місця проживання. А також особи з постійним посвідкою на проживання.

Більше того, для того, щоб отримати щеплення, попередній запис не потрібно. Досить мати при собі паспорт, ІПН і мобільний телефон.

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Де і коли їздитимуть" прищепні " маршрутки:

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Нагадаємо, український уряд зареєстрував вакцину від covid-19 виробника Johnson & Johnson. Препарат Janssen COVID-19 Vaccine додали до переліку вакцин, після вакцинації якими щеплені громадян отримують COVID-сертифікат.

Її особливість в тому, що для повної вакцинації потрібна тільки одна доза. Тому українцям не доведеться стояти в черзі по кілька разів для того, щоб пройти повний курс вакцинації від коронавірусної інфекції.