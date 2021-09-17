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У Києві спіймали збоченця: педофіл накинувся на 8-річну дівчинку прямо в шкільному туалеті

17 вересня 2021, 22:42

Подія трапилася в шкільному туалеті, куди педофілу вдалося пробратися.

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/ Facebook.com/UA.KyivPolice

У Деснянському районі Києва в одній зі шкіл 50-річний збоченець напав на 8-річну дівчинку та вчинив розпусні дії.

Подія трапилася в шкільному туалеті, куди педофілу вдалося пробратися, передавати у відділі комунікації Національної поліції Києва.

Відзначається, що в поліцію звернулася мати дівчинки, яка повідомила про інцидент в школі на проспекті Лісовий.

Підозрюваного затримали протягом доби завдяки записам з камер відеоспостереження. Ним виявився 50-річний киянин. Затримати його змогли на Центральному залізничному вокзалі, коли він намагався виїхати зі столиці.

Підкреслюється, що затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, і тільки на початку вересня він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої.

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Кримінальне провадження здійснюється за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України "вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи". Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці скандалу в дитячому таборі в Бердянську Запорізької області, де вожатого звинуватили в розбещенні 10-річної дівчинки.

Збоченець рано вранці проник в кімнату, в якій спали чотири дівчинки. Вирішивши, що діти міцно сплять, хлопець підійшов до однієї з дівчаток і зняв з неї трусики. Після чого почав торкатися до статевих органів Школярки, знімаючи при цьому процес на смартфон.

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