У Києві спіймали педофіла, який ґвалтував пасинка і знімав дитяче порно

У Києві затримали збоченця-педофіла / t.me/kyiv_pro_office

У Києві правоохоронці затримали чоловіка за створення дитячої порнографії і насильство щодо малолітнього хлопчика.

Як розповіли у прес-службі Київської міської прокуратури, правоохоронні органи за підтримки Європолу виявили серію медіафайлів, на яких зображений процес сексуальної експлуатації малолітнього хлопчика. З'ясувалося, що протиправний контент створювався на території України.

Під час проведення перевірки встановлено, що з 2018 по 2021 рік 28-річний житель Полтавщини неодноразово ґвалтував та вчиняв інші злочинні дії сексуального характеру щодо сина своєї співмешканки, 2013 року народження, та створював за участю останнього дитячу порнографію.

Відзначається, що затриманий завантажував і зберігав в особистій електронній скриньці фото-відео матеріали з діями сексуального характеру за участю малолітнього хлопчика.

На даний час йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці скандалу в дитячому таборі в Бердянську Запорізької області, де вожатого звинуватили в розбещенні 10-річної дівчинки.

Збоченець рано вранці проник в кімнату, в якій спали чотири дівчинки. Вирішивши, що діти міцно сплять, хлопець підійшов до однієї з дівчаток і зняв з неї трусики. Після чого почав торкатися до статевих органів школярки, знімаючи при цьому процес на смартфон.