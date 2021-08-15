У Києві призупинять вакцинацію від коронавірусу

Щеплення буде неможливо отримати протягом двох днів / Reuters

У Києві призупинять свою роботу Центри вакцинації від коронавірусної інфекції. Йдеться про святкінчні дні 23 і 24 серпня, коли в Україні відзначатиме День Незалежності, а в столиці пройде військовий парад.

Про це повідомляється на сайт Київської адміністрації в неділю, 15 серпня.

"Увага! У зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці Незалежності України 23 і 24 серпня не працюватимуть Центр масової вакцинації (в МВЦ) і прищепні пункти в медичних установах столиці", - зазначено в повідомленні.

КМДА рекомендує киянам, які в зазначені дати повинні пройти ревакцинацію, прищепитися від COVID-19 раніше.

Нагадаємо, у світі виявлено небезпечний штам коронавірусу "Йота". На території України він ще не зафіксований. В Україні на даний момент не існує тест-систем для виявлення цього штаму СOVID-19. Тому МОЗ відправляє зразки, відібрані у пацієнтів з підозрою на "Йота", в референс-лабораторії, які знаходяться в ЄС.

Також раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала владу країн не проводити кампанії з додаткової вакцинації проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. Таку позицію у ВООЗ пояснюють розривом між кількістю щеплень у багатих і бідних країнах, який невпинно збільшується.