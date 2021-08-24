У Києві продають небезпечні напівфабрикати з Італії: що містить продукція і хто виробник

У Києві виявили небезпечні напівфабрикати і заготовки для випічки з Італії / Фото pixabay.com

У столиці України виявили небезпечні напівфабрикати та заготівлі для випічки з Італії. Зокрема, у продукції перевищено максимально допустимий рівень (MRL) для оксиду етилену, інформує Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві.

"Інформуємо стосовно вилучення напівфабрикатів та заготівель для випічки з Італії, що містять стабілізаторну добавку з Франції, що перевищує MRL для оксиду етилену, які експортувались з Італії", – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Гуртовий постачальник продукції: Unigra srl, Conselice. Одержувач в Україні: ТОВ "Мастер Мартіні Україна". Компанія зареєстрована в столиці.

У Держпродспоживслужбі в м. Києві попереджили операторів ринку, які використовують у виробництві або здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з виробництва (обігу) та проінформувати Головне управління служби про результати та вжиті заходи.

Раніше Главред вже писав, що у київських супермаркетах з'явилося небезпечне морозиво з вмістом отруйної речовини. Небезпечне морозиво було помічено в супермаркетах Metro Cash & Carry.

Повідомляється, що цей продукт виробляють в Румунії і до складу входить етиленоксид – отрута, яка негативно діє на теплокровних тварин і людини. Він має наркотичну, канцерогенну дію. Така добавка була виявлена в деяких видах морозива Mars.