У Києві на Марші за права трансгендерів скрутили "хрестоносця"

У Києві розпочався марш трансгендерів / Срана

У суботу, 22 травня, в Києві на Михайлівській площі відбувся марш трансгендерів. Водночас противники маршу трансгендерів вийшли на акцію протесту. Не обійшлося без бійок.

Зазначимо, правоохоронці заздалегідь посилили заходи безпеки. Солдати Національної гвардії вишикувалися у квадрат 50х50 метрів, таким чином закривши з чотирьох сторін місце збору учасників маршу. Як повідомляє Страна, учасники маршу трансгендерів у кількості орієнтовно 40-50 осіб з'явилися на площі орієнтовно о 13.00 і включили танцювальну музику.

Там же зібралася і невелика група представників націоналістичних організацій, які паралельно протестували проти маршу трансгендерів.

Противники маршу трансгендерів хотіли провести богослужіння.

"З нами Бог, закликаю всіх вірян приєднатися до нашої молитви за цінності, які нам заповідав Господь, тільки він наша опора, щоб ми стали народом, а не полігоном для досліджень", - заявив один з організаторів протесту проти маршу трансгендерів.

І після цього до Михайлівської площі наблизилася колона радикалів. Правоохоронці вибудували кордон між радикалами та учасниками маршу трансгендерів. Представники організації "Традиція і порядок" спалили прапор ЛГБТ-спільноти.

Представники організації "Традиція і порядок" спалили прапор ЛГБТ-спільноти / Укрінформ

За деякий час почалися сутички.

Один націоналіст намагався прорватися до колони трансгендерів з хрестом у руках, але його жорстко затримали поліцейські.

Поліція спробувала затримати ще одного радикала, який наближався до трансгендерів, але під час затримання йому вдалося втекти.

Марш закінчився орієнтовно о другій годині на Поштовій площі. Організатори закликали учасників групами заходити в метро, щоб уникнути провокацій і нападу з боку радикалів.

Зіткнення націоналістів і ЛГБТ-спільноти - про що повідомлялося раніше: