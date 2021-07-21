У Києві прорвало міст Патона: вода б'є фонтаном

Прорив на мосту Патона / скріншот

У середу, 21 липня, на столичному мосту імені Євгена Патона прорвало трубу тепломережі. На Дніпро обрушився потужний фонтан води.

Відео прориву з'явилося в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Попередня подібна ситуація була зовсім недавно-10 днів тому - 11 липня. Тоді пошкодження тепломережі під мостом Патона сталося під час гідравлічних випробувань. А цього разу трубу прорвало відразу в двох місцях.

Дану інформацію "Київтеплоенерго" підтвердило виданню "Сегодня", додавши, що прорив стався о 12:30.

Тим часом, київська влада нагадала, що пошкоджений магістральний трубопровід був споруджений ще в 1962 році. Завдяки йому тепло отримують близько 200 житлових будинків на Русанівці та Березняках.

Нагадаємо, 11 липня, у Києві на мосту імені Євгена Патона стався прорив труби. З середини мосту струмував водоспад. Пошкодження тепломережі було виявлено під час гідравлічних випробувань.

Також раніше головред писав про те, що в Києві біля станції метро Берестейська частково обрушився шляхопровід і впав на автомобіль.