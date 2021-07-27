У Києві пройшла хресна хода УПЦ МП з нагоди 1033-річчя Хрещення Русі-України

У Києві десятки тисяч паломників беруть участь у хресній ході / Громадське

У Центрі української столиці 27 липня відбулася хресна хода вірян Української Православної церкви Московського патріархату. Захід щорічно проходить з нагоди річниці Хрещення Київської Русі.

У поточному році традицію не порушили і незважаючи на пандемію коронавірусу, за оцінками Національної поліції, в хресній ході взяли участь понад 20 тисяч осіб, хоча ЗМІ пишуть, що паломників було близько 100 тисяч.

Парафіяни УПЦ Московського патріархату зібралися о 13: 00 на Володимирській гірці в Києві, де почалося урочисте богослужіння під керівництвом настоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія.

Близько 13: 45 почалася безпосередньо ХОДА - колона парафіян рушила до Києво-Печерської Лаври.

У цей час Київ паралізували 10-бальні затори через перекриття низки центральних вулиць.

Тим часом, відомо, що ПЦУ також оголосила про святкування річниці Хрещення Русі, але, як і минулого року, без хресного ходу.

День Хрещення Русі-України - що про це відомо:

28 липня в Україні святкують День Хрещення Русі-України, який заснували в 2008 році. Також у цей день православна церква України вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира-хрестителя Русі.