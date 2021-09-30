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У Києві п'яна парочка влаштувала жорстоку бійку на Хрещатику

30 вересня 2021, 10:03

На даний момент невідомо, чим закінчився вказаний інцидент - не повідомляється. Представники поліції його поки офіційно не прокоментували.

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У Києві п'яна парочка влаштувала жорстоку бійку на Хрещатику / скріншот з відео

У Києві минулої ночі стався інцидент на центральній вулиці міста - Хрещатику. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" у соціальній мережі Facebook.

П'яна пара влаштувала там "бої без правил" прямо на проїжджій частині.

"Бої без правил". Сумкою махає посеред Хрещатика. Тут такі "движа", ось це Я розумію - нічний Київ", − говорить автор відеозапису.

До слова, на даний момент невідомо, чим закінчився вказаний інцидент - не повідомляється. Представники поліції його поки офіційно не прокоментували.

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Нагадаємо, раніше в Києві група молодих людей влаштувала жорстоку бійку в громадському місці.

Інцидент стався на Контрактовій площі на Подолі. Відзначимо, що розпалені молоді люди з'ясовували стосунки на кулаках, в той же час вони пустили в хід навіть стільці.

До того в самому центрі Києва на Майдані Незалежності сталася бійка за участю кількох десятків людей. У побоїщі брали участь іноземні громадяни.

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масова бійка новини України
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