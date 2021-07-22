У Києві п'яна суддя за кермом влаштувала ДТП, від самосуду врятувала поліція

Світлана Колегаєва на місці ДТП / скріншот

У середу, 21 липня, в Оболонському районі Києва п'яна суддя Деснянського районного суду Світлана Колегаєва за кермом кросовера Audi влаштувала ДТП на вулиці Прирічній.

Як пише ресурс Київ Оперативний, винуватиця ДТП була з ознаками алкогольного сп'яніння.

Зазначимо, що вона не впоралася з керуванням, злетіла з дороги і ледь не зачепила автомобілем людей.

"Вилетіла на тротуар, мало не збила людей і мало не приземлилася у воду. Від приводнення її врятував стовп, про який вона успішно розхерачила свою Ауді", - повідомляють в Мережі.

Також зазначається, що справу вже намагаються "зам'яти".

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На місці зібралася велика кількість місцевих жителів: люди хотіли влаштувати самосуд, виникали бійки, на місці було чотири патруля поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Яремче Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП. Загинула 32-річна Олена Денисенко - дизайнер і спортсменка з Києва.

Жінка їхала на мотоциклі на мотоконкурс. На зустрічну смугу вилетів Volkswagen Touareg, за кермом якого перебував 25-річний колишній співробітник поліції. За даними Національної поліції, чоловік був п'яний, в його крові виявили 1,19 проміле. За словами очевидців, водій намагався покинути місце ДТП, але люди не дали йому цього зробити і затримали до приїзду правоохоронців.