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У Києві п'яна "вдрабадан" жінка протаранила авто, називаючись"полковником поліції"

21 травня 2021, 18:39

У патрульній поліції Києва поки не підтверджують інформацію про те, що жінка є полковником поліції.

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У столиці п'яна жінка протаранила автомобілі / фото скріншот

У столиці на проспекті Лобановського сьогодні вночі було неспокійно - жінка, яка перебувала за кермом КІА, зачепила кілька припаркованих авто на вулиці і у дворі, а під фінал ще й в'їхала в паркан. Судячи з відео, дама було сильно п'яна, але найцікавіше, вона заявила, що є полковником поліції, пише Сьогодні.

"Я полковник міліції - пішов геть!"- сказала вона чоловікові, який просив її зупинитися і заглушити автомобіль.

У патрульній поліції Києва поки що не підтверджують інформацію про те, що жінка є полковником поліції.

"Чи є жінка полковником поліції - дуже сумнівно, оскільки якби це було так, то нам би повідомили про такий інцидент. Вона або не є співробітником поліції, або це на даний момент не встановлено", – повідомили в патрульній поліції Києва.

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Там додають, що будуть дізнаватися інформацію у патрульних, які виїжджали на виклик. У главку столичної поліції також не змогли прокоментувати, чи є жінка співробітником поліції.

"П'яні ДТП" - про що раніше писав Главред:

  • У ніч на 1 травня в Києві на бульварі Лесі Українки п'яний 26-річний чоловік за кермом авто Infinity G25 порушив правила дорожнього руху, намагався сховатися від поліцейських і врізався в дерево і в опору світлофора.
  • Загинули 18-річна пасажирка машини. У салоні також перебувала 19-річна дівчина, вона вижила.
  • У Києві, 17 травня, на північному мосту обірвалася контактна мережа тролейбуса. Водій Toyota не помітив дроти і наїхав на них. Після чого машина повисла в повітрі, а потім впала на бік. Після аварії водій намагався втекти з місця ДТП.
  • Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився від проходження перевірки на драгері.
новини Києва ДТП П'яний водій
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