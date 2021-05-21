У Києві п'яна "вдрабадан" жінка протаранила авто, називаючись"полковником поліції"

У столиці п'яна жінка протаранила автомобілі / фото скріншот

У столиці на проспекті Лобановського сьогодні вночі було неспокійно - жінка, яка перебувала за кермом КІА, зачепила кілька припаркованих авто на вулиці і у дворі, а під фінал ще й в'їхала в паркан. Судячи з відео, дама було сильно п'яна, але найцікавіше, вона заявила, що є полковником поліції, пише Сьогодні.

"Я полковник міліції - пішов геть!"- сказала вона чоловікові, який просив її зупинитися і заглушити автомобіль.

У патрульній поліції Києва поки що не підтверджують інформацію про те, що жінка є полковником поліції.

"Чи є жінка полковником поліції - дуже сумнівно, оскільки якби це було так, то нам би повідомили про такий інцидент. Вона або не є співробітником поліції, або це на даний момент не встановлено", – повідомили в патрульній поліції Києва.

читайте такожВогняна ДТП на Харківщині: авто розірвало навпіл, є постраждалі

Там додають, що будуть дізнаватися інформацію у патрульних, які виїжджали на виклик. У главку столичної поліції також не змогли прокоментувати, чи є жінка співробітником поліції.

"П'яні ДТП" - про що раніше писав Главред: