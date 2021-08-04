У Києві п'яний чоловік спалив кафе, в якому йому не сподобалося обслуговування

У Києві п'яний чоловік спалив кафе / kyiv.npu.gov.ua

У Києві п'яному відвідувачу не сподобалося обслуговування в кафе і тому він вирішив влаштувати в ньому пожежу. Про це повідомили київські поліцейські.

Інцидент стався на вулиці імені Шолом Алейхема. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та лікарі. Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько, рятувальники ліквідували пожежу, а поліцейські неподалік від місця події виявили чоловіка, який і скоїв правопорушення.

"Нам зловмисник пояснив, що йому не сподобалося обслуговування в кафе, тому він вирішив помститися: розбив вікно, вилив всередину запальну суміш і запалив її. Внаслідок пожежі пошкоджено інтер'єр залу. З місця події ми вилучили пластикову пляшку, яку направили на проведення експертизи", ‒ сказав він.

Палій виявився раніше не судимим 35-річним киянином. На момент вчинення правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1.6 проміле алкоголю у нього в крові. За скоєне чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Кафе / kyiv.npu.gov.ua

читайте також"По* *й" на герб: дівчата-підлітки спалили футболку з символом України і нарвалися на скандал

Нагадаємо, раніше, в селі Яблунівка Звенигородського району (Черкаська область) чоловік зґвалтував і жорстоко, обухом сокири по голові, вбив 72-річну Галину Дударко. А після спалив її будинок.