У Києві п'яний водій на авто "злетів" на тролейбусних проводах

Машина зачепилася за дроти, повисла в повітрі і впала.
У Києві, 17 травня, на північному мосту обірвалася контактна мережа тролейбуса. Водій Toyota не помітив дроти і наїхав на них. Після чого машина повисла в повітрі, а потім впала на бік.
Як повідомляють у патрульній поліції Києва, після аварії водій намагався втекти з місця ДТП.
Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився від проходження перевірки на драгері.
"Зате намагався перекласти провину на свою дружину і стверджував, що це вона перебувала за кермом", - йдеться в повідомленні правоохоронців.
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На чоловіка склали три протоколи: за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без наявності відповідних документів) КпАП.
ДТП у Києві - про що раніше повідомляв Главред:
- У ніч на 1 травня в Києві на бульварі Лесі Українки п'яний 26-річний чоловік за кермом авто Infinity G25 порушив правила дорожнього руху, намагався сховатися від поліцейських і врізався в дерево і в опору світлофора.
- Загинули 18-річна пасажирка машини. У салоні також перебувала 19-річна дівчина, вона вижила.