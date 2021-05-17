У Києві п'яний водій на авто "злетів" на тролейбусних проводах

У Києві машина зачепилася за дроти і впала / скріншот

У Києві, 17 травня, на північному мосту обірвалася контактна мережа тролейбуса. Водій Toyota не помітив дроти і наїхав на них. Після чого машина повисла в повітрі, а потім впала на бік.

Як повідомляють у патрульній поліції Києва, після аварії водій намагався втекти з місця ДТП.

Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився від проходження перевірки на драгері.

"Зате намагався перекласти провину на свою дружину і стверджував, що це вона перебувала за кермом", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

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На чоловіка склали три протоколи: за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без наявності відповідних документів) КпАП.

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