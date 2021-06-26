У Києві п'яний водій популярного таксі розмахував пістолетом

П'яний водій розмахував пістолетом

У столиці на вулиці Богатирській в цю ніч, 26 червня, водій автомобіля з написом сервісу таксі Uber розмахував пістолетом з вікна автомобіля, повідомляє Телеграм-канал Київ Оперативний.

На кадрах ролика видно, як водій під час руху показує з вікна автомобіля пістолет і розмахує ним.

У салоні автомобіля також перебували пасажири. Один з проїжджаючих повз водіїв викликав поліцію.

Виявилося, що чоловік розмахував пневматичним пістолетом. На водія написали заяву до поліції.

У Києві, 17 травня, на Північному мосту обірвалася контактна мережа тролейбуса. Водій Toyota не помітив дроти і наїхав на них. Після чого машина повисла в повітрі, а потім впала на бік.

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Після аварії водій намагався втекти з місця ДТП.

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Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився від проходження перевірки на драгері.

Незадовго до цього страшна ДТП сталася в центрі Києва в ніч на 1 травня. На бульварі Лесі Українки автомобіль Infinity G25 скоїв наїзд на дерево та опору світлофора. В результаті аварії загинула 18-річна дівчина. Водій був п'яний, він затриманий.