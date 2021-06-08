У Києві п'яний шкуродер з 10 поверху викинув собаку

У Києві чоловік викинув свого собаку з 10-го поверху/ Фото pixaby

У Києві п'яний чоловік з десятого поверху викинув собаку. Неадекватного шкуродера спочатку забрали в поліцію, але потім відпустили.

Вереск нещасної тварини почули сусіди та студенти з гуртожитку навпроти. Поки на місце їхали копи, собаку повезли у ветклініку, але дорогою він помер, передає ТСН.

Дружина шкуродера каже, що тварина випала з вікна випадково. Однак ні сусіди, ні консьєржі не вірять, що це був нещасний випадок.

У ветеринарній клініці повідомили, що собака помер від падіння з висоти, але для більш детального діагнозу тіло відправили на розтин.

Тим часом власника тварини з поліцейської ділянки відпустили. Підстав затримувати не було, оскільки на момент допиту собака ще був живий. Тепер кваліфікацію провадження змінили. Проводиться досудове розслідування за ч.3 ст. 299 КК — жорстоке поводження з тваринами.

Експертизу тіла загиблої тварини повинні зробити в Києві. Вона і встановить точну причину смерті. Якщо провину його власника доведуть - чоловіка можуть засудити до восьми років в'язниці.

Подібні історії з жорстокими знущаннями і вбивствами тварин в Україні далеко не рідкість. Як повідомляв Главред, в лютому мешканка Одеси жорстоко розправилася зі своїм котом, скинувши його з десятого поверху за те, що він подряпав їй руку. Після цього вона спустилася на вулицю, добила тварину ножем і викинула в сміттєвий бак.

читайте такожНа Закарпатті знайшли закатованим кошеня: "постаралися" діти

Як відомо, у червні 2017 року Верховна Рада схвалила законопроект №5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження гуманного ставлення до тварин). Законом за жорстоке поводження з тваринами запроваджено кримінальну відповідальність, зловмисникам загрожує до восьми років в'язниці.

Пізніше еколог і директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко розповідав, як в Україні можна домогтися покарання шкуродерів.