У Києві розбився відомий тренер з бодібілдингу

У суботу, 12 червня, в Києві в дорожньо-транспортній пригоді загинув відомий тренер з бодібілдингу Руслан Акіжанов.

Як повідомляють на сторінці Національної федерації бодібілдингу України в Facebook, у чоловіка залишилося четверо дітей: старша дочка спортсмена від першого шлюбу 26 років, а троє дівчаток від другого – 12 років, 3 і 1 рік.

Як повідомляє Телеграф, ДТП сталося на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Симона Петлюри.

Попередньо відомо, що таксист на Hyundai почав повертати на вулицю Петлюри в той момент, коли Акіжанов на мотоциклі їхав по бульвару Шевченка в бік площі Перемоги. Не встигнувши зреагувати на маневр водія, мотоцикліст зачепив машину.

Удар припав в бічну частину автомобіля. Постраждалого тренера доставили в лікарню, проте медикам не вдалося його врятувати. Водія таксі направили на експертизу, її результати поки невідомі.

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Загиблий був у шлюбі з фітнес-тренером Марією Акіжановою, яка і народила йому трьох дітей.

Друзі пари опублікували в Instagram слова підтримки і співчуття, якими жінка поділилася на своїй сторінці.

Нагадаємо раніше в Херсонській області на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ в результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік з дружиною і їх шестирічна дочка. Загиблий був видатним діячем партії ВО Свобода.

Вижила тільки 16-річна старша дочка, яка знаходиться в несвідомому стані в лікарні.