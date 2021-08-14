У Києві розбірки молоді закінчилися масовою бійкою

Бійка на Подолі / скріншот

В Києві група молодих людей влаштувала жорстоку бійку в громадському місці. Інцидент стався на Контракотовій площі на Подолі.

Відзначимо, що розпалені молоді люди з'ясовували стосунки на кулаках, в той же час вони пустили в хід навіть стільцями, повідомляє Telegram-канал Х_кієв.

Звернемо увагу, що жорстокі розборки відбулися ввечері біля входу в ресторан Пузата хата біля станції метро Контрактова площа.

На кадрах видно, що молодики билися не звертаючи уваги на відвідувачів літнього відкритого майданчика.

Додамо, що стало причиною розборок, а також чи є постраждалі в результаті бійки поки невідомо.

Реклама

читайте такожКопи проти копів: на Київщині поліцейські влаштували бійку біля службового авто

У підсумку на місце події прибули карети "швидкої", а також правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в самому центрі Києва на Майдані Незалежності сталася бійка за участю кількох десятків людей. У побоїщі брали участь іноземні громадяни.

Відзначається, що учасники бійки пустили в хід палиці, а також били один одного ногами.