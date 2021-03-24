У Києві розгромлено "заправку Медведчука"

Представники Нацкорпусу в Києві розгромили "заправку Віктора Медведчука" / УНІАН

У Шевченківському районі Києва представники Нацкорпусу розгромили одну з автозаправок з мережі АЗС Glusco, яку пов'язують з головою політради Опозиційної платформи – За життя і кумом президента Росії Володимира Путіна – Віктором Медведчуком.

Інцидент стався на проспекті Перемоги, 59, повідомив Telegram-канал Klymenko Time й опублікував відео з місця надзвичайної події.

За його даними, представники Нацкорпусу приходили до АЗС, щоб "блокувати".

"У Києві просто знищили заправку Glusco за адресою просп. Перемоги, 59. Це прийшов Нацкорпус, блокувати...", – йдеться на каналі.

У Києві Нацкорпус розгромив АЗС Glusco – опубліковано відео

За відомостями dtp.kiev.ua, оприлюдненими у Telegram, в Оболонському районі столиці на вул. Йорданській поліцейські зупинили мікроавтобус, у якому їхали представники Нацкорпусу.

"Хлопців... повільно закривали у наручники, незабаром приїхав хтось з Національного корпусу й хлопців негайно розкували", – наголошується у повідомленні.

Точна причина зупинки членів Нацкорпусу невідома.