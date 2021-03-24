У Києві розгромлено "заправку Медведчука"

У столиці "відзначилися" члени Нацкорпусу, дізналися журналісти.
У Шевченківському районі Києва представники Нацкорпусу розгромили одну з автозаправок з мережі АЗС Glusco, яку пов'язують з головою політради Опозиційної платформи – За життя і кумом президента Росії Володимира Путіна – Віктором Медведчуком.
Інцидент стався на проспекті Перемоги, 59, повідомив Telegram-канал Klymenko Time й опублікував відео з місця надзвичайної події.
За його даними, представники Нацкорпусу приходили до АЗС, щоб "блокувати".
"У Києві просто знищили заправку Glusco за адресою просп. Перемоги, 59. Це прийшов Нацкорпус, блокувати...", – йдеться на каналі.
У Києві Нацкорпус розгромив АЗС Glusco – опубліковано відео
За відомостями dtp.kiev.ua, оприлюдненими у Telegram, в Оболонському районі столиці на вул. Йорданській поліцейські зупинили мікроавтобус, у якому їхали представники Нацкорпусу.
"Хлопців... повільно закривали у наручники, незабаром приїхав хтось з Національного корпусу й хлопців негайно розкували", – наголошується у повідомленні.
Точна причина зупинки членів Нацкорпусу невідома.
- Раніше у програмі Гроші з'явилася інформація, що Віктор Медведчук будує нафтову імперію під брендом Glusco. Журналісти з'ясували, що на заправках цієї мережі торгують паливом з Росії та самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".
- Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України у лютому вирішила запровадити санкції проти Віктора Медведчука та його дружини – телеведучої Оксани Марченко за фінансування тероризму. Обмежувальні заходи своїм указом увів у дію президент Володимир Зеленський.