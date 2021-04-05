У Києві вирішили почекати з відключенням опалення

Згідно з прогнозами синоптиків, відключати опалення зможуть почати в Києві не раніше 10 квітня. До цього тепло в будинки хотіли припинити подавати 5 квітня.
Влада Києва вирішила відкласти завершення опалювального сезону через похолодання, пише прес служба КМДА в понеділок, 5 квітня.
Очікувалося, що опалення в житлових будинках столиці почнуть відключати з 5 квітня.
"У зв'язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода і середньодобова температура нижче +8 градусів, відключення тепла в Києві змушені відкласти на декілька днів", - йдеться в повідомленні.
Згідно з прогнозами синоптиків, відключати опалення зможуть розпочати в Києві не раніше 10 квітня.
Тарифи на електроенергію в Україні-про що раніше писав головред:
- Кабінет Міністрів України 28 грудня 2020 року прийняв рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення. З 1 січня 2021 року вартість перших 100 кіловат-годин для українців складе 1,68 грн/кВт-год. Діяти новий тариф буде до 31 Березня.
- Як заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко, у зв'язку з зміною тарифів українці змушені будуть платити в середньому на 80-100 гривень більше за перші 100 кВТ-год електроенергії.
- 10 січня у багатьох містах України пройшли акції через зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. Українці зажадали збереження тарифів, які діяли на території країни до 1 січня 2021 року.
- 12 січня стало відомо, що в Україні скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.
- Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову про підвищенні тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.
Автор: Катерина Трохимчук