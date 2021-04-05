У Києві вирішили почекати з відключенням опалення

У Києві продовжили опалювальний сезон / фото: vlasti.net

Влада Києва вирішила відкласти завершення опалювального сезону через похолодання, пише прес служба КМДА в понеділок, 5 квітня.

Очікувалося, що опалення в житлових будинках столиці почнуть відключати з 5 квітня.

"У зв'язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода і середньодобова температура нижче +8 градусів, відключення тепла в Києві змушені відкласти на декілька днів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозами синоптиків, відключати опалення зможуть розпочати в Києві не раніше 10 квітня.

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