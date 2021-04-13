У Києві ресторанам і кафе дозволили ставити літні тераси

Ресторанам і кафе варто чекати закінчення карантину / УНІАН

Після завершення карантину через коронавірус у Києві з 15 квітня кафе і ресторанам дали дозвіл на монтаж літніх терас для клієнтів.

Як повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, почати будівництво літніх терас можна вже цієї п'ятниці, але приймати гостей можна буде тільки після зняття карантинних обмежень у Києві.

У відомстві нагадали інструкцію з укладання договорів на утримання об'єктів благоустрою, до яких відносяться і літні майданчики.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати бізнес. Але поки Київ не вийде з червоної зони про відкриття літніх майданчиків в роботі закладів мова не йде. Нагадаємо, в умовах карантинних обмежень кафе і ресторани працюють виключно на винос і доставку", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Зазначимо, з 5 по 16 квітня в Києві введені суворі карантинні обмеження: в громадський транспорт пускають пасажирів выключно з спецперепусткою. Також закриті школи і дитсадки.

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