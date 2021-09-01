У Києві батьки "загубили" коляску з малюком на ескалаторі: моторошний інцидент потрапив на відео

В кінці ескалатора машинку зловив випадковий перехожий / скріншот

В одному зі столичних будівельних супермаркетів батьки відволіклися і відпустили візочок з дитиною вниз по ескалатору. На щастя, все завершилося гаразд, але користувачі в коментарях обурюються.

"НП в Києві в Епіцентрі: батьки відволіклися і відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору. На щастя, внизу коляску зловив чоловік. Спасибі! Батьки, пильнуйте дітей", – повідомив паблік dtp.kiev.ua і оприлюднив відео.

Інші подробиці інциденту поки невідомі. У коментарях багато користувачів допустили, що батьки дитини відволіклися на телефон і не помітили, що він покотився вниз.

Нагадаємо, що раніше у Мережі показали жахливий стан Дніпра в Києві. На узбережжі невеликої затоки почала утворюватися дивна піна зелено-блакитного відтінку. За словами місцевих жителів, таке сталося через скидання будматеріалів та інших токсичних відходів будівництва прямо у воду.

А тим часом у Держекоінспекції б'ють на сполох через стан екології. За словами глави Андрія Мальованого, Україна офіційно почала "жити в борг у природи" – українці використовували більше ресурсів, ніж навколишнє середовище може відновити за рік.