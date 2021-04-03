УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Києві злетів у повітря гараж-СТО, під завалами опинилися автомобілі

3 квітня 2021, 23:01

У результаті інциденту зруйнований гаражний бокс, пошкоджені паркани та стіни сусідніх будинків. Причини вибуху встановить слідство.

false
У Києві прогримів потужний вибух

У столиці в результаті потужного вибуху газу був повністю зруйнований автомобільний гараж з добудованим другим поверхом, повідомляє dtp.kiev.ua в суботу, 3 квітня.

Як повідомляють у поліції, під час вибуху ніхто не постраждав.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території приватного будинку на вулиці Карла Маркса пролунав вибух... у результаті інциденту був зруйнований гаражний бокс, пошкоджені паркани і стіни сусідніх будинків. За попередньою інформацією вибух стався під час установки газового обладнання", - йдеться в повідомленні.

читайте такожПотужний вибух у Боярці: стало відомо, хто загинув

У результаті вибуху гараж був знищений повністю та частково пошкоджений сусідній житловий будинок і літня кухня. Пожежники відразу приступили до розбирання конструкцій і пошуку постраждалих.

За інформацією власниці гаража, у приміщенні, яке обрушилося, нікого не було. До місця події направляється кран для того, щоб підняти плити перекриття і остаточно переконатися, що там нікого немає. На місці події задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління, а також 3 одиниці техніки та 17 осіб рятувальників КМДА.

Причини виникнення даної події встановить слідство.

1617462356-1721.jpg
false
false

Вибух у Боярці-про що раніше писав Главред:

  • Потужний вибух у Боярці стався близько четвертої години ранку 16 березня. ЗМІ писали, що в результаті вибуху загинув чоловік – його тіло розірвало, і фрагменти розлетілися на 200-300 метрів.
  • Вибухом також пошкоджені чотири автомобілі, лінія електропередач і трансформаторна підстанція.
  • Після інциденту розпочато провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу – Умисне вбивство. За вбивство однієї людини в нашій країні можуть присудити від 7 до 15 років позбавлення волі.
  • Вибух у Боярці - у місті, яке знаходиться під Києвом, призвів до загибелі жителя столиці – загинув 35-річний чоловік.

новини Києва житловий будинок Вибух у Києві
Зараз ви переглядаєте новину «У Києві злетів у повітря гараж-СТО, під завалами опинилися автомобілі». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Шмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червняШмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червня У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для ЗаходуУ ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу Окупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду водиОкупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду води Чи дасть Путін померти Навальному у тюрміЧи дасть Путін померти Навальному у тюрмі Локдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадковоЛокдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадково

Останні новини

11:57
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі
11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Відео
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
Реклама
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
Реклама
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
Реклама
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти