У Києві злетів у повітря гараж-СТО, під завалами опинилися автомобілі

У результаті інциденту зруйнований гаражний бокс, пошкоджені паркани та стіни сусідніх будинків. Причини вибуху встановить слідство.
У столиці в результаті потужного вибуху газу був повністю зруйнований автомобільний гараж з добудованим другим поверхом, повідомляє dtp.kiev.ua в суботу, 3 квітня.
Як повідомляють у поліції, під час вибуху ніхто не постраждав.
"На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території приватного будинку на вулиці Карла Маркса пролунав вибух... у результаті інциденту був зруйнований гаражний бокс, пошкоджені паркани і стіни сусідніх будинків. За попередньою інформацією вибух стався під час установки газового обладнання", - йдеться в повідомленні.
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У результаті вибуху гараж був знищений повністю та частково пошкоджений сусідній житловий будинок і літня кухня. Пожежники відразу приступили до розбирання конструкцій і пошуку постраждалих.
За інформацією власниці гаража, у приміщенні, яке обрушилося, нікого не було. До місця події направляється кран для того, щоб підняти плити перекриття і остаточно переконатися, що там нікого немає. На місці події задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління, а також 3 одиниці техніки та 17 осіб рятувальників КМДА.
Причини виникнення даної події встановить слідство.
Вибух у Боярці-про що раніше писав Главред:
- Потужний вибух у Боярці стався близько четвертої години ранку 16 березня. ЗМІ писали, що в результаті вибуху загинув чоловік – його тіло розірвало, і фрагменти розлетілися на 200-300 метрів.
- Вибухом також пошкоджені чотири автомобілі, лінія електропередач і трансформаторна підстанція.
- Після інциденту розпочато провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу – Умисне вбивство. За вбивство однієї людини в нашій країні можуть присудити від 7 до 15 років позбавлення волі.
- Вибух у Боярці - у місті, яке знаходиться під Києвом, призвів до загибелі жителя столиці – загинув 35-річний чоловік.