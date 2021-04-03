У Києві злетів у повітря гараж-СТО, під завалами опинилися автомобілі

У Києві прогримів потужний вибух

У столиці в результаті потужного вибуху газу був повністю зруйнований автомобільний гараж з добудованим другим поверхом, повідомляє dtp.kiev.ua в суботу, 3 квітня.

Як повідомляють у поліції, під час вибуху ніхто не постраждав.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території приватного будинку на вулиці Карла Маркса пролунав вибух... у результаті інциденту був зруйнований гаражний бокс, пошкоджені паркани і стіни сусідніх будинків. За попередньою інформацією вибух стався під час установки газового обладнання", - йдеться в повідомленні.

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У результаті вибуху гараж був знищений повністю та частково пошкоджений сусідній житловий будинок і літня кухня. Пожежники відразу приступили до розбирання конструкцій і пошуку постраждалих.

За інформацією власниці гаража, у приміщенні, яке обрушилося, нікого не було. До місця події направляється кран для того, щоб підняти плити перекриття і остаточно переконатися, що там нікого немає. На місці події задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління, а також 3 одиниці техніки та 17 осіб рятувальників КМДА.

Причини виникнення даної події встановить слідство.

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