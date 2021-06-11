УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Києві з балкона обірвалася дідусева "тепличка" з розсадою

11 червня 2021, 19:04

На місці події працювали рятувальники, які демонтували небезпечні конструкції. Місце події огородили.

false
У Києві обвалився балкон

В Києві обвалився балкон - НП сталася в дев'ятиповерховому будинку на вулиці Вербицького, що в Дарницькому районі.

На місці події працювали рятувальники, які демонтували небезпечні конструкції. Місце події огородили, повідомила Магнолія-ТВ.

"У будинку обвалилася прибудова балкону на 6-му поверсі. Тільки дивом в цей момент ніхто не йшов, тому обійшлося без жертв і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Сусіди розповіли, що в квартирі, де стався обвал, живе дідусь. У нього на балконі була добудова, в якій він вирощував зелену розсаду. І власноруч змайстрована клумба "втомилася" і обвалилася.

false
false

Раніше Главред писав про те, що в в центрі столиці сталася НП. У так званій "трубі" - підземному переході на Майдані Незалежності - обрушилася стеля.

В результаті інциденту дивом ніхто не постраждав. Відзначимо, що в цьому переході в центрі міста зазвичай дуже багатолюдно, так як там знаходиться в тому числі і вхід в метро.

Перехід поки закрили. На місце інциденту прибули ремонтники.

новини Києва
Зараз ви переглядаєте новину «У Києві з балкона обірвалася дідусева "тепличка" з розсадою». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Названо п'ять найкорисніших круп, які рятують від небезпечного захворюванняНазвано п'ять найкорисніших круп, які рятують від небезпечного захворювання Що не можна їсти на сніданок, щоб не пустити весь день псу під хвістЩо не можна їсти на сніданок, щоб не пустити весь день псу під хвіст Вчені розповіли, чи небезпечно для очей вживання кавиВчені розповіли, чи небезпечно для очей вживання кави Як законопроект про корінні народи України вибив ґрунт з-під ніг МосквиЯк законопроект про корінні народи України вибив ґрунт з-під ніг Москви Лікар перерахував найнебезпечніші продукти на прилавках УкраїниЛікар перерахував найнебезпечніші продукти на прилавках України

Останні новини

11:02

Доля КНДР і розрахунки картоплею: як нові санкції ЄС вдарять по Білорусі

10:56

У моду на літо 2021 повернулися запаморочливі та ефектні сонцезахисні окуляри в стилі 70-х Відео

10:48

Гороскоп на 12 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: злет у кар'єрі, пригоди та обмани Відео

10:19

"Пробірки з кров'ю і тисячі шприців": під Сумами знайшли величезне звалище COVID-відходів Відео

10:10

У Бучі школярка застрелила хлопця з пневмата: з'явилося відео з місця трагедії

Реклама
09:44

Чому зустріч Зеленського і Байдена загрожує перетворитися на страшний сон для України Погляд

09:20

Випив, закусив і заснув: на Черкащині господиня застукала злодія на власній веранді Відео

08:33

"Псевдочуму хотіла продати": у Києві співробітниця лабораторії поцупила штам пташиного вірусу Відео

08:19

Коронавірус в Україні 12 червня: виявлено майже 1,3 тис. нових хворих Відео

07:45

Україна вакцинується: на вихідних працюватимуть понад 50 центрів вакцинації Відео

07:34

Зустріч Зеленського і Путіна: Кулеба повідомив, що місце рандеву президентів поки не обговорюється Відео

07:22

"Словесне нетравлення шлунка": Путін прокоментував слова Байдена про те, що він "убивця" Відео

07:10

Путін має намір правити Росією ще 12 років: політик зробив заяву про плани Кремля щодо Білорусі Відео

06:35

Гороскоп на завтра 13 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: заборона на ризик та загроза хвороби Відео

06:02

Зірка Кварталу похвалилася схудлою фігурою в бікіні

05:28

Новий удар Росії по Україні: експерт пояснив, навіщо Москві потрібен Північний потік-2 Відео

04:22

Утече і поставить клеймо "вульгарна": манікюр, який бісить чоловіків Фото Відео

03:50

Експерт пояснив, чи був сенс у "полюванні на Басту" в Києві

03:02

Вчені розповіли, які пекучі спеції допоможуть спалити вісцеральний жир Відео

02:16

Якщо Голос зникне, офісу Зеленського доведеться створювати штучно "Голос-2" - експерт

Реклама
01:37

Дівчина соліста Maneskin в одній білизні ніжно засвітила свій ранковий образ

00:51

Навіщо їсти огірки: коли вони рятують і чим шкодять Відео

00:05

Поїхав відразу після школи на заробітки: у Чехії знайшли мертвим у річці 19-річного українця Відео

11 червня, п'ятниця
23:45

Чи можна їсти банани на сніданок: лікарі дали відповідь Відео

23:36

Лікар розповіла, яку черешню небезпечно купувати Відео

22:56

Плавання або біг: в чому сила тренування Відео

22:45

Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні - Зеленський Відео

22:41

У Житомирській області знайшли мертвим немовля: його мати приховала вагітність від сім'ї Відео

22:29

Окупанти Криму засумнівалися в якості питної води з Азовського моря Відео

21:52

Кулеба розкрив деталі зустрічі Байдена і Зеленського Відео

21:50

У Запорізькій області п'яний чоловік напився бензину і закурив

21:19

Від спеки до заморозків: кліматолог попередила про небезпечну погоду Відео

21:18

Легкий манікюр на літо 2021, який заворожує з першого погляду Фото Відео

21:00

Навальний, вбивства та війна: "нова форма" збірної РФ із "гріхами" Путіна Фото Відео

20:55

П'ять дивовижних переваг від прогулянки: деякі здивують Відео

20:53

Журнал Time розмістив на своїй обкладинці відображення Путіна в окулярах Байдена Відео

20:24

Вбиває рак і холестерин: цей потужний рослинний білок знижує ще й ризик серцевого нападу Відео

20:20

Смартфони і навушники OnePlus офіційно з'являться в Україні

20:15

В Україні різко змінилися ціни на полуницю: яка вартість ягоди в регіонах

20:00

Як повернути здоровий сон після COVID-19 - відповідь вчених Відео

Реклама
19:56

Україні легше отримати від РФ відшкодування збитків, аніж репарації Погляд

19:42

Україна досягла переможного компромісу з УЄФА щодо форми збірної на Євро Відео

19:37

В ЄС б'ють на сполох та закликають деяких громадян відмовитися від AstraZeneca

19:34

Про які проблеми зі здоров'ям "сигналять" білі плями на нігтях Відео

19:29

Мріяв стати боксером: подробиці вбивства 8-річного хлопчика в Покрові Відео

19:27

Кейт Міддлтон вперше публічно прокоментувала народження дочки принца Гаррі

19:15

Зірвала злість: в Одеській області мачуха відвезла 4-річного сина чоловіка далеко-далеко і кинула Відео

19:05

Bethesda запрошує всіх охочих безплатно пограти в Fallout 76 Відео

19:04

У Києві з балкона обірвалася дідусева "тепличка" з розсадою

18:41

Як залучити сімейне щастя і що не можна робити вдома Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти