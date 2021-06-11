У Києві з балкона обірвалася дідусева "тепличка" з розсадою

У Києві обвалився балкон

В Києві обвалився балкон - НП сталася в дев'ятиповерховому будинку на вулиці Вербицького, що в Дарницькому районі.

На місці події працювали рятувальники, які демонтували небезпечні конструкції. Місце події огородили, повідомила Магнолія-ТВ.

"У будинку обвалилася прибудова балкону на 6-му поверсі. Тільки дивом в цей момент ніхто не йшов, тому обійшлося без жертв і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Сусіди розповіли, що в квартирі, де стався обвал, живе дідусь. У нього на балконі була добудова, в якій він вирощував зелену розсаду. І власноруч змайстрована клумба "втомилася" і обвалилася.

Раніше Главред писав про те, що в в центрі столиці сталася НП. У так званій "трубі" - підземному переході на Майдані Незалежності - обрушилася стеля.

В результаті інциденту дивом ніхто не постраждав. Відзначимо, що в цьому переході в центрі міста зазвичай дуже багатолюдно, так як там знаходиться в тому числі і вхід в метро.

Перехід поки закрили. На місце інциденту прибули ремонтники.