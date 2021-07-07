У Києві втік підозрюваний у зґвалтуванні дитини: копи опублікували фото з особливою прикметою

У чоловіка є особлива прикмета - велике тату на руці / kyiv.npu.gov.ua

У Києві з-під варти втік 35-річний чоловік, який підозрюється в згвалтуванні дитини до 14 років.

Про розшук фігуранта ввечері у вівторок, 6 липня, повідомила пресслужба столичного ГУ Національної поліції. Як саме він зміг втекти, правоохоронці не уточнили.

Підозрюваного звуть Замятін Євген Володимирович, особлива прикмета якого – велике тату на руці. Чоловік народився 12 червня 1986 року. Втік 6 липня.

"На пошуки зловмисника орієнтований особовий склад столичної поліції", - повідомили в поліції.

Чоловік проходить підозрюваним у справі про вчинення тяжкого злочину. Справу кваліфіковано за ч.4 ст. 152 Кримінального кодексу України. У частині цієї статті визначається покарання за зґвалтування малолітнього (до 14 років). За скоєння даного злочину загрожує від 8 до 15 років в'язниці.

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Фото kyiv.npu.gov.ua

Прикмети ймовірного злочинця: 35 років, зріст 170-175 см, середньої статури. Був одягнений в сіру теніску, сині джинси і темні кросівки.

Фото kyiv.npu.gov.ua

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