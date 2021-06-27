У Києві серед білого дня обікрали співробітницю посольства США

Зараз патрульні поліцейські Києва перевіряють кишенькових злодіїв на причетність до злочину, який стався 26 червня в одному зі столичних ресторанів.
Співробітницю посольства США в Україні обікрали вдень 26 червня в одному з київських ресторанів. Про це повідомляють співробітники поліції Шевченківського району столиці.
До копів звернулася громадянка Сполучених Штатів Америки Ейрін Захер - співробітниця посольства США в Україні. Вона заявила, що на майданчику одного з ресторанів з її сумки невідомі викрали гаманець з грошима, смартфон Samsung вартістю 900 доларів США і особисті документи (водійське посвідчення і дипломатичне посвідчення американського зразка).
Наразі патрульні поліцейські Києва перевіряють кишенькових злодіїв на причетність до злочину. Ведеться розслідування.
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Нагадаємо, раніше прокуратура Києва затримала 22-річного українця за підозрою в пограбуванні квартири співробітника французького посольства в Україні.
Злодій проник в квартиру в будинку по вулиці Михайлівська і викрав майно, оцінюване в 0,740 млн гривень.