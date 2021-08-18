У Києві серед білого дня застрелили чоловіка

У Києві вбили чоловіка / ТСН

Жахлива трагедія в столиці. У Дніпровському районі Києва в середу, 18 серпня, близько 11:00 невідомі убивли чоловіка.

Як повідомляє ТСН, від отриманих травм чоловік помер на місці події. Його спочатку побили, а потім вистрілили в тулуб і голову.

Копи почали розшук нападників, які зникли відразу після скоєння злочину.

"Сьогодні близько 11.30 в столичній поліції по спецлінії 102 подзвонив чоловік з повідомленням про те, що на вулиці новаторів невідомі побили і вистрілили в перехожого. За адресою негайно виїхали керівники Головного та районного управлінь поліції, слідчо-оперативна група, оперативні працівники, кінологи та лікарі", - розповіли в поліції.

Відзначається, що інцидент стався в приватному секторі, де один одного всі добре знають. Однак мешканці мікрорайону кажуть, що жертва не місцева.

Реклама

Люди, почувши постріли, підбігли до потерпілого і намагалися надати йому невідкладну допомогу. Також вони викликали швидку. Але вона приїхала через 20 хвилин. Чоловік не дочекався медиків.

Поліція на місці події виявила гільзи. Копи підозрюють, що за жертвою трагедії стежили. Також відомо, що особисті речі і гроші залишилися недоторканими.

Нагадаємо, у Києві двоє п'яних братів посварилися з бездомним, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися над перехожим. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася над перехожим, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.