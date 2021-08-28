У Києві стартували випробування нового трамвая

У Києві проводять випробування нового трамвая

У столиці на території депо імені Тараса Шевченка стартували випробування першого трамваю компанії Еталон виробництва Чернігівського автозаводу.

Випробування розпочалися в ніч з 26 на 27 серпня і триватимуть три ночі поспіль, повідомляє ЦТС.

Тестувати машину вночі будуть через те, щоб не заважати роботі громадського транспорту.

Випробування трамвая пройдуть в Києві, так як в Чернігові відсутня така можливість. Після проходження всіх необхідних випробувань вагон повернуть виробнику.

Перший зразок трамваю власної розробки ТР 3100 на базі капітально відремонтованого чеського трамвая Татра Т3 був представлений в грудні 2020 року.

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Трамвай довжиною 15,8 м повною масою 32 т, має ділянку низької підлоги посередині салону для заїзду інвалідних колясок.

У вагона чотири двері. У базовій комплектації передбачено кондиціонування водійського місця.

Раніше повідомлялося про те, що жахливий інцидент стався в Харкові у суботу, 10 липня. На вулиці Полтавський Шлях посеред дня підлітки напали на трамвай.

Громадський транспорт, із пасажирами та під час руху, молодики обстріляли з травматичної зброї. Потім вони втекли. Наздогнати їх не вдалося.