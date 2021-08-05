У Києві бабуся жбурнула праску прям на голови дітям, які гралися на вулиці

Жінка викинула праску на голову дітям / скріншот

У столиці на житловому масиві Теремки бабуся зі злістю викинула з вікна праску і посуд в діти, які грали на вулиці, пише Телеграм-канал Київ сейчас.

"Вчора, зі слів очевидців, вона кидалася в них праскою, сьогодні - посудом. І почала топити, до цього всього, ще й сусідів знизу. Викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.

Інцидент трапився на столичному житловому масиві Теремки. Пенсіонерка, яка проживає на восьмому поверсі, в неадекватній формі намагалася прогнати дітей від будинку.

Раніше Главред писав про те, що вдень 4 серпня на автодорозі в селі Бережанка Хмельницької області перевернувши молоковоз. У кабіні знаходився чотирирічний хлопчик - він загинув. Водій вантажівки виявився п'яним, пише Відділ комунікамалації поліції в Хмельницькій області.

читайте такожДитина висіла над балконом: у Первомайську чоловік хотів позбутися малюка і погрожував його викинути

Відзначається, що 45-річний водій молоковоза не впорався з керуванням і допустив перекидання вантажівки. В результаті ДТП загинула чотирирічна дитина-хлопчик знаходився в кабіні автомобіля.