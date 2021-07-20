У Києві суд виніс вирок вчительці , яка побила учня з аутизмом / скріншот з відео

Шевченківський суд Києва виніс вирок для жінки, яка, працюючи вчителькою, побила школяра з розладом аутичного спектру. Як говориться в офіційних документах, її засудили до двохстам годин громадських робіт.

Повідомляється, що класний керівник 1-а класу школи №58 Києва звернула увагу на учня, який перебуває на інклюзивній формі навчання у зв'язку з особливими освітніми потребами. За інформацією ЗМІ, дитина мала розлади аутистичного спектру.

Хлопчик у вільний від навчання час лежав на диванчику ничком, чим і привернув до себе увагу.

Вчителька вдарила школяра долонею по обличчю. Малолітній злякався і встав з дивана, став рукою прикривати своє обличчя. Жінка взяла його за руку і почала смикати. Обвинувачена завдала учневі два удари по спині і тазу, почала його штовхати, силою садити на стілець. Хлопчик заплакав і, вирвавшись, втік до вікна класу. Однак вчителька підійшла до нього і не менше двох разів вдарила по руках.

Таким чином, вчителька умисно завдала учневі побої, які, однак, не спричинили за собою тілесні ушкодження, тобто вчинила кримінальний проступок, передбачений частиною 1 статті 126 КК України. Справу розглянули спрощено - в одне засідання і за відсутності обвинуваченої в залі суду.

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Жінка не оскаржувала обставини справи і визнала свою винність. На даний момент засуджена в школі більше не працює і офіційно безробітна.

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Нагадаємо, раніше в селі Потелич Жовківського району Львівської області заступник директора школи з виховної роботи побила учня 6-го класу прямо на очах у інших дітей.

На опублікованому відео було відображено, як педагог влаштувала "екзекуцію", викликавши дитину до дошки.

Вона кричала і ображала хлопчика, а також завдавала йому удари по голові рукою.