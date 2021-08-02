У Києві таксист знущався над Україною і жорстоко порізав ножем американця / ua.depositphotos.com

В одному з київських таксі громадянина США вдарили ножем після того, як він заступився в суперечці з водієм за Україну і Грузію. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Згідно з наявними даними, 1 серпня в Печерському районі Києва стався конфлікт між водієм сервісу таксі Bolt і пасажиром. Таксист почав викривати образи на адресу України та Грузії. Пасажир почав сперечатися з ним.

У відповідь таксист вдарив пасажира ножем у стегно і пошкодив його внутрішні органи. Зараз потерпілий перебуває в реанімації. Таксиста затримали правоохоронці та відправили його до слідчого ізолятора відповідно до статті 208 Кримінального кодексу України.

Крім того, прокурори Печерської окружної прокуратури вже підготували затриманому підозру за кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, подано клопотання про утримання затриманого під вартою.

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Нагадаємо, раніше в Харків пасажирці Дарині Конох нахамив таксист сервісу Uklon за те, що дівчина розмовляла українською мовою.

"Наступні 20 хвилин поїздки я слухала, що я Бандерівка, щоб я їхала на "Бандерштат" (пожартувала, що якраз 8 числа їду на фестиваль у Луцьку "Бандерштат" і що його теж запрошую). Вислухала стільки хейта з приводу українського. Що Харків є "споконвічно російське місто", що українське тут нав'язують, змушують ним говорити, і щоб я їхала до свого Бандери", – розповіла дівчина.

Далі, пасажирка звернулася зі скаргою в службу таксі. Там їм повідомили, що з водієм провели виховну бесіду.