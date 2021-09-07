У Києві у маршрутки під час руху відпало колесо та влетіло в зупинку

У маршрутки відпало колесо / https://dn.vgorode.ua

У Києві маршрутка номер 415 потрапила в неприємну ситуацію - у неї прямо на ходу відвалилася задня піввісь. Здвоєне колесо покотилося по дорозі і влетіло в зупинку громадського транспорту. При цьому через сильний удар колесо розбило скло.

Інцидент стався на Харківському шосе. На щастя ніхто не постраждав, повідомляє Київ Оперативний у своєму Telegram-каналі.

"Водій просто почухав ріпу, неохоче роздав назад гроші пасажирам (не всім, а лише тим, хто цього зажадав), а тепер чекає на техдопомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Мелітополі між пасажиркою та водієм маршрутного автобуса стався конфлікт. Свідками неприємної ситуації стали пасажири маршрутки в районі Центрального ринку.

Все почалося через зауваження жінки до водія про гучну музику в салоні маршрутки. Чоловік на прохання пасажирки повівся неадекватно: посипалися образи і погрози в бік пасажирки.

Також ми повідомляли, що водій 25-го маршруту міста Чорноморська Одеської області в грубій формі відмовив у безкоштовному проїзді бійцю АТО, коли той захотів скористатися своїм правом пільгового проїзду. За такий вчинок активісти облили його зеленкою.