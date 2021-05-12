У Києві жінка народила прямо в переході біля метро

На станції метро Лісова у жінки почалися пологи

Сьогодні у столиці на переході на станції метро Лісова у жінки почалися пологи. Породіллі почали допомагати співробітники метрополітену, Нацполіції, а також пасажири, повідомляє Сегодня.

Перейми почалися прямо в переході, який веде до станції Лісова. За попередньою інформацією, жінка народила ще до приїзду швидкої. На медиків чекали вісім хвилин.

На світ з'явився хлопчик. А його мама мешканка Броварів. Її відразу ж відвезли до броворської лікарні.

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