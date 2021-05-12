У Києві жінка народила прямо в переході біля метро

За попередньою інформацією, жінка народила ще до приїзду швидкої. На медиків чекали вісім хвилин.
Сьогодні у столиці на переході на станції метро Лісова у жінки почалися пологи. Породіллі почали допомагати співробітники метрополітену, Нацполіції, а також пасажири, повідомляє Сегодня.
Перейми почалися прямо в переході, який веде до станції Лісова. За попередньою інформацією, жінка народила ще до приїзду швидкої. На медиків чекали вісім хвилин.
На світ з'явився хлопчик. А його мама мешканка Броварів. Її відразу ж відвезли до броворської лікарні.
Пологи в Україні - про що Главред писав раніше:
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що пологи в Україні не можуть бути безкоштовними для всіх, так як не всі жінки народжують природним шляхом і у деяких можливі ускладнення.
- Главред писав про список обов'язкових аналізів для майбутніх мам. Вони показують не просто загальний стан майбутньої матері, а й вказують на потенційно небезпечні стани плода, а також на можливі генетичні відхилення.
- Новонароджених дітей виписують з українських пологових будинків без важливої для життя щеплення БЦЖ від туберкульозу. Це відбувається через те, що запаси препарату вже закінчилися, а нові МОЗ не закупив.
Автор: Катерина Трохимчук