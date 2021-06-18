У Києві вчителька побила хлопчика з аутизмом: у Мережі з'явилося відео

У Києві вчителька побила хлопчика з аутизмом / скріншот з відео

Кричущий випадок стався в інклюзивному класі київської школи №58. У цьому класі навчаються дві дитини з інвалідністю. Хлопчика з аутизмом побила вчителька, оскільки той її не слухався.

Відео в соцмережах оприлюднила асистентка вчительки, щоб надати розголосу цьому прикрому випадку. На відео потрапили численні струси, шльопанці по сідницях і запотиличники.

Відзначається, що дитина, яка постраждала від рук вчительки, має розлади аутистичного спектра.

За деякою інформацією, такі інциденти з побиттям дітей відбувалися систематично, наразі проводиться відповідна перевірка.

До інциденту вже втрутився народний депутат, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків порушення прав дітей Павло Сушко. За його словами, цей випадок стане предметом розслідування ТСК.

"Так само ми звертаємося до правоохоронних органів", - додав він.

За інформацією сушка, асистенту вчительки в управлінні освіти Шевченківського району нібито погрожують кримінальними провадженнями за те, що не зупинила вчительку.

Заступник директора школи № 58 Володимир Мельниченко в ексклюзивному коментарі ТСН повідомив, що наразі проводиться перевірка, а вчителька перебуває у відпустці.

"Зараз можу лише сказати, що тимчасова слідча комісія, що складається з представників різних органів і управлінь, проводить детальну перевірку і вивчає всі деталі інциденту. Дана вчителька зараз у відпустці. І поки йде перевірка, я не уповноважений щось більше коментувати", - зазначив Мельниченко.

читайте такожУ дитсадку Мелітополя вихователька вдарила дитину: спалахнув скандалРаніше в селі Солонка Львівської області вчителька інформатики із сорокарічним стажем змусила семикласника з'їсти паперовий літачок і погрожувала відрізати дитині палець через відсутність ручки.