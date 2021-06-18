У Києві вчителька знущалася над учнем з аутизмом і жорстоко відповість за побиття

Вчительку за жорстке поводження з дитиною звільнять / скріншот

Вчителька побила дитини з аутизмом на очах у інших школярів.

У київській школі № 58 спалахнув скандал. Мережу шокувало відео, на якому вчителька б'є одного з учнів. В адміністрації навчального закладу прокоментували інцидент.

Зараз у школі проводять детальну перевірку. Про це журналістам повідомив Володимир Мельниченко, який обіймає посаду заступника директора.

Депутат, який першим оприлюднив відео у соцмережі, пояснює: це інклюзивний клас у школі в центрі Києва. Хлопчик, якого б'є вчителька, з аутизмом. А звук на відео вимкнула асистентка, яка побиття знімала на телефон.

Директор школи Валерій Іванович каже, що про інцидент сам дізнався з інтернету. Вже з'ясували, що історія трапилася ще взимку. Але відтоді жодних скарг чи звернень ні на учня, ні на вчительку - не отримував.

"Звичайно, я засуджую дії вчителя. Це питання для розгляду та проведення значної роботи в колективі та вжиття всіх необхідних заходів. Щоб були усунені всі ті причини, які до цього призвели", - прокоментував директор закладу Валерій Пишний.

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У класі навчаються двоє першокласників з особливими потребами. Тому на кожному занятті присутній асистент. Студентка працювала в школі всього кілька місяців. А ось педагог, яка била учня - дітей вчить вже майже 40 років. Це її перше і основне місце роботи від 1983 року.

І вчителька, і асистентка, яка знімала відео на телефон, пішли у відпустку.

Чому підняла руку на дитину - дії педагога намагаються виправдати її колеги. Зате засуджують поведінку асистентки.

Журналісти намагалася поспілкуватися з мамою хлопчика. По телефону відповіла, що знала про інцидент. Зрештою від коментарів відмовилася.

У поліції кажуть, щомама до них не зверталася. Чому дитину виховували стусанами - перевіряти будуть і міські чиновники, і служби у справах дітей.

Директор зазначив, що асистентку і вчительку планують звільняти.

Раніше в селі Солонка Львівської області вчителька інформатики з сорокарічним стажем змусила семикласника з'їсти паперовий літачок і погрожувала відрізати дитині палець через відсутність ручки.