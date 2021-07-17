У Києві влаштували стрілянину посеред вулиці, є поранений

В результаті стрілянини в Києві є поранений / Фото pixabay.com

У суботу, 17 липня в Києві на вулиці Уманській сталася стрілянина, в результаті був поранений чоловік.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Києва, на вулиці між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один вистрілив в ногу іншому, а потім нібито заштовхав в під'їзд і деякий час там тримав.

При перевірці інформації поліцейські встановили свідка, він бачив чоловіка, який тримав у руках предмет, схожий на автоматичну зброю.

Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав. Це помітив інший чоловік і підійшов до нього, щоб надати медичну допомогу і потягнув його в під'їзд.

Правоохоронці до приїзду лікарів надали допомогу потерпілому.

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Зараз вирішується питання про визначення правової кваліфікації.

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Нагадаємо, у місті Стрий Львівської області правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двох осіб.

На тілах жертв були виявлені по два вогнепальних поранень.