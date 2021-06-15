У Києві у фітнес-центрі під час тренування помер чоловік / Київ Оперативний

У Києві у фітнес-центрі 41-річному чоловікові стало зле біля бігової доріжки. Першу медичну допомогу йому кинувся надавати інший відвідувач спортзалу.

Як повідомляє "ТСН. Ранок" з посиланням на слова очевидців, коли пацієнту стало погано, лікар фітнес-центру в цей час просто стояв поруч.

Швидка приїхала за 20 хвилин. Але врятувати чоловіка медики не змогли.

За інформацією пабліка "Киев Сейчас", мова йде про спортклуб SportLife в ТРЦ Retroville.

Чоловік просто займався в спортзалі, але в якийсь момент йому стало погано, він впав. Першу допомогу почав надавати інший відвідувач спортклубу.

"Колеги пишуть, що медик самого закладу просто стояв поруч", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, "швидка" приїхала за 20 хвилин. Врятувати чоловіка не вдалося.

"Майже годину надавали швидку допомогу (штучне дихання і т. д.) відвідувачу клубу SportLife RetroVille, але на жаль...", - повідомляє в Facebook "Київ Оперативний".

Також повідомляється, що у швидкої допомоги нібито не вся апаратура працювала.

Як повідомляє ТСН, поліція відрила кримінальне провадження за пунктом "умисне вбивство", саме таке розслідування проводиться у разі раптової смерті. Ні в поліції, ні у фітнес-клубі коментарів до висновків експертизи не дають.

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