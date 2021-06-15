УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Києві у фітнес-центрі під час тренування помер чоловік

15 червня 2021, 12:01

Швидка приїхала за 20 хвилин. Але врятувати чоловіка медики не змогли.

false
У Києві у фітнес-центрі під час тренування помер чоловік / Київ Оперативний

У Києві у фітнес-центрі 41-річному чоловікові стало зле біля бігової доріжки. Першу медичну допомогу йому кинувся надавати інший відвідувач спортзалу.

Як повідомляє "ТСН. Ранок" з посиланням на слова очевидців, коли пацієнту стало погано, лікар фітнес-центру в цей час просто стояв поруч.

Швидка приїхала за 20 хвилин. Але врятувати чоловіка медики не змогли.

За інформацією пабліка "Киев Сейчас", мова йде про спортклуб SportLife в ТРЦ Retroville.

Чоловік просто займався в спортзалі, але в якийсь момент йому стало погано, він впав. Першу допомогу почав надавати інший відвідувач спортклубу.

"Колеги пишуть, що медик самого закладу просто стояв поруч", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, "швидка" приїхала за 20 хвилин. Врятувати чоловіка не вдалося.

"Майже годину надавали швидку допомогу (штучне дихання і т. д.) відвідувачу клубу SportLife RetroVille, але на жаль...", - повідомляє в Facebook "Київ Оперативний".

Також повідомляється, що у швидкої допомоги нібито не вся апаратура працювала.

Як повідомляє ТСН, поліція відрила кримінальне провадження за пунктом "умисне вбивство", саме таке розслідування проводиться у разі раптової смерті. Ні в поліції, ні у фітнес-клубі коментарів до висновків експертизи не дають.

читайте такожПомер 16-річний онук відомого гумориста Олега ФілімоноваРаніше повідомлялося, в ніч з 11 на 12 червня 28-річний пасажир поїзда Рахів-Київ впав з верхньої полиці. Чоловік заснув, але через 2 години його самопочуття різко погіршилося. Людині викликали швидку, але врятувати її не вдалося.

новини Києва
Зараз ви переглядаєте новину «У Києві у фітнес-центрі під час тренування помер чоловік». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Про які хвороби сигналізує занадто довгий сон - відповідь лікаряПро які хвороби сигналізує занадто довгий сон - відповідь лікаря Святослав Вакарук і Ляля Фонарьова розлучаються - що відомо про біографію і життя стилісткиСвятослав Вакарук і Ляля Фонарьова розлучаються - що відомо про біографію і життя стилістки Названі найгірші і найкращі сніданки для здоров'я кишечникаНазвані найгірші і найкращі сніданки для здоров'я кишечника Зеленський у тренді чи ні: експерт оцінила незвичайний дизайн кабінету в ОПЗеленський у тренді чи ні: експерт оцінила незвичайний дизайн кабінету в ОП Чи вирве Росія гнилими зубами Україну у НАТО і ЗаходуЧи вирве Росія гнилими зубами Україну у НАТО і Заходу

Останні новини

13:06

Переїзд і дружній секс: Василиса Фролова розповіла, як завагітніла

12:53

Гороскоп на завтра 16 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: автокатастрофи та втрата частини капіталу Відео

12:34

"Велике будівництво": восени у Трускавці з'явиться нова об'їзна дорога Фото

12:31

У Києві пенсіонерка просить милостиню під супермаркетом, а вечорами катається на таксі Відео

12:24

S.T.A.L.K.E.R. 2 стала лідером продажів в українському сегменті Steam Відео

Реклама
12:13

Синоптик попередила про дивну погоду в Україні завтра Відео

11:59

Лущення шкіри після опіку: що ніколи не можна робити Відео

11:51

Як проходить історична зустріч Байдена з "вбивцею" Путіним в Женеві (оновлюється)

11:30

"Голос" розвалився: депутати створили нове об'єднання Відео

11:29

Вчені з'ясували причину виникнення небезпечних тромбів після COVID-19

11:18

Підсумки зустрічі Байдена і Путіна: чат з Андрієм Ілларіоновим

11:00

Співпраця з МВФ – ярмо чи рятівне коло для України Погляд

10:55

Загадкова смерть українки із Сум у Туреччині: спливли нові деталі Відео

10:54

Магнітна буря з 14 червня 2021 починає найболючіший удар місяця: як пережити Відео

10:45

Як обрати відповідні мультивітаміни: докладна інструкція Відео

10:44

Впав бездиханним: нові деталі смерті чоловіка в київському фітнес-клубі Відео

10:26

Випадково вбив: у Києві п'яний чоловік штовхнув під вантажівку велосипедиста Відео

10:03

Відсунув і на 4 мільярди кинув: Роналду прибрав від себе пляшки Coca-Cola і обрушив акції

09:59

Чому Україні не дали перше місце на Євробаченні 2021: фронтвумен Go-A назвала причину Відео

09:33

Як жити довше: три чая, які допоможуть знизити ризик раку, серцевих нападів та інсульту Відео

Реклама
08:57

Знищив кулями: у Миколаєві винесли вирок чоловікові, який розстріляв подружжя

08:54

Звіряче побиття дівчини в Харкові: спливли нові подробиці

08:21

Понад тисяча нових діагнозів за добу: коронавірус в Україні активізувався Відео

08:07

Байден лаявся з Держдепом через санкції по Північному потоку-2 - Washington Post Відео

08:01

Погода на сьогодні: в Україні знову зливи, грози та град

07:45

Битва титанів: чим може закінчитися протистояння країн Великої сімки та Китаю Погляд

07:30

Розмитнення авто в Україні 2021: як працює онлайн-калькулятор Відео

07:19

Коли почнеться зустріч Байдена і Путіна в Женеві: названо точний час Відео

06:36

Нове загострення в Секторі Гази: Ізраїль завдав ударів по об'єктах бойовиків

06:22

Банкова готова, але Зеленський вагається: коли в Україні чекати нових виборів

06:16

У моду на літо 2021 повернулися неповторні атласні спідниці з 90-х, які викликають щем у душі Відео

05:48

Як позбутися від цвілі на тканині: три топові техніки Відео

05:22

Що можна їсти на Трійцю: меню і смачні рецепти Відео

04:51

Жінка виявила у себе смертельну хворобу під час конференції в Zoom: ознаки Відео

04:22

Речі, які повинна знати жінка після 40 років

03:50

У Путіна придумали нову "замануху" для отримання паспорта РФ: експерт пояснив, чим це загрожує Україні Відео

03:09

Стало складніше "вішати локшину": історик пояснив, навіщо РФ приховує архіви про Другу світову

02:30

Стоматолог розповіла, як безпечно чистити зуби після їжі Відео

02:01

Гороскоп на завтра 17 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: любовний сюрприз, знайомства й погані знаки Відео

01:37

День Святого Духа 2021: що не можна робити і як відзначається свято в православ'ї Фото

Реклама
01:01

Як розпізнати серцевий напад - відповідь медиків Відео

00:02

Названо найкорисніший гарячий напій для організму Відео

15 червня, вівторок
23:43

Зустріч Байдена і Путіна: Білий дім розкрив теми і деталі переговорів Відео

23:26

Справжній апокаліпсис: Україну накрив ураган і шквальний вітер з градом Фото Відео

23:20

Популярне масло визнали не найкориснішим продуктом для здоров'я Відео

23:02

Окупанти Криму масово блокують сайти про коронавірус

22:49

Лікарі назвали продукти, які не можна розігрівати Відео

22:20

Попередження про біль у спині: вправи, яких слід уникати Відео

22:09

Бьянка отримала російське громадянство та висловилася щодо політики

21:53

На Київщині двоє дітей провалилися у вигрібну яму: з'явилися неймовірні подробиці про сім'ю Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти