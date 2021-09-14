У Києві повернуть штрафи і почнуть карати порушників карантину

За його словами, жовта зона карантину може бути введена як з наступного понеділка, так і через тиждень.
Влада Києва має намір знову повернути штрафи за порушення карантину для закладів.
Як розповів глава Головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, штрафувати почнуть як тільки Держкомісія ТЕБ і НС введе "жовту" зону.
"Так (будуть штрафи, - ред.), якщо буде впроваджена жовта зона Держкомісією. Ми вже два тижні проводимо превентивні заходи, даємо рекомендації щодо дотримання карантинного режиму. Будемо, дійсно, виносити штрафні санкції", - повідомив Рубан, передає РБК-Україна.
За його словами, жовта зона карантину може бути введена як з наступного понеділка, так і через тиждень.
Рубан додав, що сума штрафів для столичних закладів при порушенні карантину буде починатися з 34 тисяч гривень.
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Нагадаємо, в Кабміні прийняли рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають COVID-сертифікат зможуть обійти більшість обмежень.
Варто зазначити, що станом на ранок вівторка, 14 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3332 жителів країни. У тому числі захворіли 364 дитини і 58 медпрацівників.