У Києві повернуть штрафи і почнуть карати порушників карантину

Карантин , люди / УНІАН

Влада Києва має намір знову повернути штрафи за порушення карантину для закладів.

Як розповів глава Головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, штрафувати почнуть як тільки Держкомісія ТЕБ і НС введе "жовту" зону.

"Так (будуть штрафи, - ред.), якщо буде впроваджена жовта зона Держкомісією. Ми вже два тижні проводимо превентивні заходи, даємо рекомендації щодо дотримання карантинного режиму. Будемо, дійсно, виносити штрафні санкції", - повідомив Рубан, передає РБК-Україна.

За його словами, жовта зона карантину може бути введена як з наступного понеділка, так і через тиждень.

Рубан додав, що сума штрафів для столичних закладів при порушенні карантину буде починатися з 34 тисяч гривень.

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Нагадаємо, в Кабміні прийняли рішення змінити правила карантину в Україні . Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають COVID-сертифікат зможуть обійти більшість обмежень.