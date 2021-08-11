УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Києві онук моторошно знущався над бабусею, а потім стрибнув з восьмого поверху

11 серпня 2021, 20:38

Хлопець перебуває в реанімації. Його стан важкий.

Насильство
Хлопець у важкому стані / pixabay

В столиці онук страшенно знущався з рідної бабусі. Бідна жінка викликала копів, а коли ті приїхали, 19-річний хлопець стрибнув з восьмого поверху. Він вижив, але перебуває в реанімації у важкому стані.

Як пише ТСН з посиланням на пресофіцера Дніпровського управління поліції Києва Діану Панасюк, правова кваліфікація цій справі поки не присвоєна.

"Такий випадок дійсно зафіксований у Дніпровському районі. Хлопець, 2003 року народження, стрибнув з вікна восьмого поверху саме в той момент, коли на виклик про домашнє насильство щодо його бабусі приїхала поліція", — зазначила пресфіцер.

Деталі трагедії розслідують фахівці.

Нагадаємо, раніше у Луцьку чоловік зарубав сокирою дружину і дочку. Його заарештували і він помер у СІЗО.

Також раніше у Сумській області сталося жорстоке вбивство. Син убив свою 83-річну матір, яка приїжджала до нього погостювати з Києва. Щоб приховати злочин, чоловік розчленував тіло вбитої і сховав у різних місцях.

новини Києва
Зараз ви переглядаєте новину «У Києві онук моторошно знущався над бабусею, а потім стрибнув з восьмого поверху». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Скільки потрібно спати в різному віці - відповідь експертівСкільки потрібно спати в різному віці - відповідь експертів День сина і дочки 2021: дата, традиції свята і привітанняДень сина і дочки 2021: дата, традиції свята і привітання Басистка Maneskin топлес вразила фантазію фанатів групи-переможця ЄвробаченняБасистка Maneskin топлес вразила фантазію фанатів групи-переможця Євробачення Лікар назвав найкращу вакцину від Дельта-штаму коронавірусуЛікар назвав найкращу вакцину від Дельта-штаму коронавірусу Названо 5 звичок, через які ви старієте швидшеНазвано 5 звичок, через які ви старієте швидше

Останні новини

19:12

На Хмельниччині табір потрапив у гучний скандал через пісні Катюша та День перемоги

18:48

Зброя бронетехніка СБУ вже на місці: Україна оголосила про масштабні бойові навчання на Донбасі

18:43

З'ясувалися подробиці візиту Зеленського до США Відео

18:30

Лукашенко перетворює свою країну на один великий Крим Погляд

18:22

Померла місіс Хадсон з серіалу Шерлок на ВВС

Реклама
18:14

У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові і небезпечні побічні ефекти Відео

18:09

Ірина Дубцова вразила пишними формами на відвертому фото

18:05

"Шабаш Кримська платформа": Лавров спалахнув звинуваченнями на адресу України в расизмі і неонацизмі Відео

17:52

Боліди Формули-3 перевірять якість "Великого будівництва" на новій трасі Н-31 у Дніпропетровській області

17:43

Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків Зодіаку: проблеми в особистому житті, заздрість або успіх Відео

17:35

Миру на танках Росії не буде: Україна поставила Москві жорстку умову щодо фінішу війни на Донбасі Відео

17:18

Ще одна дівчина зізналася, що Талашко змусив її публічно роздягнутися

17:15

Зеленський лідирує, Порошенко наздоганяє: свіжі президентські та партійні рейтинги

17:07

П'ятниця 13: чим так страшна, прикмети і що відбувається в цей день Відео

16:58

Спортсменка Ольга Харлан готуватиметься виграти Танці з зірками 2021

16:55

Україні загрожує демографічна криза через трудову міграцію: число працюючих і пенсіонерів зрівнялося

16:38

Україна в топ десятці країн, де автомобіль - розкіш: українці витрачають на машину 4 річних зарплати

16:27

Заготовки на зиму: смачна і соковита консервована і маринована морква Відео

15:56

"Прив'яжу себе ланцюгом, голод оголошу": у Луцьку хочуть звільнити сторожа, який найкраще працює Відео

15:47

Коли Яблучний Спас 2021: традиції і звичаї, що не можна робити в цей день, молитва

Реклама
15:36

Шини на рейках і розбиті вікна: вандали розгромили поїзд Укрзалізниці

15:33

Учасницю шоу Панянка-селянка на ТЕТ жорстоко зарізали у власній

15:05

Танцюрист Дорофєєвої після трепанації черепа лежить в стерильній запечатаній палаті

14:47

"Російська - наша мова, вона виникла в Україні": Арестович заявив про ініціативу щодо питання мови Відео

14:46

Українців попередили про різкий стрибок цін на молоко: названо терміни подорожчання Відео

14:17

У київському метро зловили заблукалого кота: він виявився кішкою

14:00

Саміт щодо повернення Криму в Україну: у Путіна вибухнули погрозами на адресу учасників заходу Відео

13:57

Кравчук "випаде" з переговорів у ТКГ до кінця року: у Єрмака назвали заміну Відео

13:55

Скільки м'яса і кому можна їсти без шкоди для здоров'я - відповідь медика

13:33

Загострення на Донбасі: у Кравчука зв'язали атаку РФ із зустрічами Зеленського з Байденом і Меркель

13:04

У Карпатах корова стрибнула в басейн з дітьми і скупалася

12:49

У Мінспорту пояснили, чому на Олімпіаду замість тренерів поїхали чиновники Відео

12:34

"Велике будівництво" стимулює економіку і створює робочі місця – експерт

12:09

Землю накрили масштабні пожежі, п'ять з шести континентів - у вогні Відео

11:57

Страшна трагедія в Єгипті: кобра виповзла з коробки в багажнику і вбила п'ятьох людей в авто

11:50

Капітан збірної України Андрій П'ятов порівняв виробництво металу "Метінвесту" з голами у футболі

11:47

Неймовірні гроші: українці заборгували за "комуналку" понад 66 мільярдів

11:42

Леся Нікітюк одягнула трусики з відвертим вирізом по центру і звела з розуму Мережу

11:14

Зірковий телеведучий Комаров порівняв виробництво сталі "Метінвесту" з підготовкою до подорожі

10:59

Героїня з Моя улюблена Страшко розповіла про цькування на роботі, і чим це загрожує психіці

Реклама
10:58

Обійми з росіянкою: Магучіх відповіла на хейт через скандал на Олімпіаді Відео

10:54

В Одеській області обіцяють нагороду в 20 млн за вакцинацію проти COVID-19

10:50

Відомий ресторатор Дмитро Борисов порівняв виробництво металу "Метінвесту" з приготуванням борщу

10:29

По Україні вдарить неймовірна по напрузі спека: коли чекати +37 Відео

10:24

"Фото є традиційним": у Федерації виправдали обійми Магучіх з росіянкою на Олімпіаді Відео

10:22

У вагітної Ешлі Грем груди майже випали із сукні під час зйомки

09:54

Продюсер українських зірок розповів про інтимний зв'язок з підопічними

09:51

Пенсіонери вистрибнули з вікна в Кривому Розі: подружжя заздалегідь планувало самогубство

09:48

Російська мережа супермаркетів Mere відкрила магазини в Україні

09:42

У Раді захотіли змусити українців купувати сім-карти за паспортами: деталі

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти