У Києві онук моторошно знущався над бабусею, а потім стрибнув з восьмого поверху

Хлопець у важкому стані / pixabay

В столиці онук страшенно знущався з рідної бабусі. Бідна жінка викликала копів, а коли ті приїхали, 19-річний хлопець стрибнув з восьмого поверху. Він вижив, але перебуває в реанімації у важкому стані.

Як пише ТСН з посиланням на пресофіцера Дніпровського управління поліції Києва Діану Панасюк, правова кваліфікація цій справі поки не присвоєна.

"Такий випадок дійсно зафіксований у Дніпровському районі. Хлопець, 2003 року народження, стрибнув з вікна восьмого поверху саме в той момент, коли на виклик про домашнє насильство щодо його бабусі приїхала поліція", — зазначила пресфіцер.

Деталі трагедії розслідують фахівці.

Нагадаємо, раніше у Луцьку чоловік зарубав сокирою дружину і дочку. Його заарештували і він помер у СІЗО.

Також раніше у Сумській області сталося жорстоке вбивство. Син убив свою 83-річну матір, яка приїжджала до нього погостювати з Києва. Щоб приховати злочин, чоловік розчленував тіло вбитої і сховав у різних місцях.